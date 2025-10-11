Festival das Crianças anima o domingo (12) em Anápolis com atrações gratuitas

Evento celebra o Dia das Crianças com arte, cultura e brincadeiras para toda a família

Da Redação - 11 de outubro de 2025

Festa Dia das Crianças em Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Neste domingo (12), o Pontão de Cultura Amigos do Cezinha será palco de um dia especial para o público infantil. A Associação Cultural Amigos do Cezinha (ACAC) promove o Festival das Crianças, uma programação gratuita que promete encantar com contação de histórias, pintura facial, espetáculo circense e sessão de cinema infantil.

De acordo com o produtor cultural Luiz Fragelli, o objetivo é transformar o espaço em um ponto de encontro para toda a comunidade e reforçar que a cultura pode — e deve — ser acessível a todos.

“Consideramos fundamental iniciar esse contato cultural desde cedo”, afirma.

Fragelli explica que o evento também busca resgatar o convívio presencial entre as crianças. “Hoje, elas passam muito tempo em atividades individuais, como jogos eletrônicos, e o festival é uma forma de recuperar a essência da infância e o prazer de brincar junto”, completa.

O produtor destaca ainda que o evento é inclusivo e aberto a todas as famílias. “Haverá uma variedade de atividades para celebrar a infância e criar momentos de convivência e socialização que vão além das telas”, pontua.

Atrações

A programação começa às 15h, com contação de histórias da pedagoga e escritora Magali Teixeira e uma oficina de pintura facial.

Às 17h, a Cia. Boca do Lixo, grupo circense com 18 anos de trajetória em Goiás, apresenta o espetáculo Inventando Moda, com os palhaços Siriema, Mutamba e Marelo.

Encerrando o dia, às 18h30, o público poderá assistir a uma sessão de cinema infantil.

Além das atrações artísticas, o festival contará com feira de expositores, brincadeiras e comidas típicas de festa, como algodão doce, pipoca e churros. A entrada é totalmente gratuita e não é necessário retirar ingressos.

O evento funcionará no sistema “passar o chapéu”, em que o público pode contribuir de forma espontânea. “Nosso espaço está aberto a todos. É para as crianças, papais e mamães e todas as famílias lindas que quiserem participar”, finaliza Fragelli.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!