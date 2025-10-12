Bell Marques celebra o aniversário de Goiânia com corrida de rua que mistura esporte e música

Interessados podem se inscrever online para participar do evento, que conta com show ao final

Natália Sezil - 12 de outubro de 2025

Bell Marques promove corrida “100% Você”, que une esporte e música. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Antigo vocalista do Chiclete com Banana, Bell Marques aderiu a um novo hobbie e quer levar os goianienses junto: a corrida de rua.

Passando por diversas capitais, o artista promove a corrida “100% Você”, onde mistura esporte e música, e oferece trajetos de 5km e de 10km.

Em Goiânia, o evento acontece bem no aniversário da cidade, dia 24 de outubro, saindo do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

O aquecimento começa às 5h40, com largadas às 06h. A premiação é dividida em duas: levam troféu os cinco primeiros colocados no geral (masculino e feminino), e também os cinco primeiros colocados PCD (masculino e feminino).

As inscrições para a corrida ficam abertas até o dia 23, de acordo com a disponibilidade de ingressos. Os valores variam de R$ 119,50 (para atletas com deficiência ou acima de 60 anos) e R$ 239.

Interessados podem se inscrever no site do Cem por Cento Sports, onde os percursos já estão disponíveis. O kit do atleta inclui camiseta oficial do evento, número de peito mais chip de cronometragem, sacola personalizada e viseira.

Aos que estiverem com a camisa e o número de peito, também fica disponível a Arena do Atleta, espaço que conta com pontos de hidratação e alimentação (kit fruta), no local de chegada da prova.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!