Sucuri gigante é resgatada pelos bombeiros após ser flagrada por turistas em Rio Quente; veja as imagens

Imagens mostram ao menos cinco homens adultos em um esforço colaborativo para erguer o animal

Davi Galvão - 13 de outubro de 2025

Resgate da sucuri durou cerca de 40 minutos. (Foto: Reprodução)

Uma sucuri foi resgatada na manhã deste domingo (12) nos fundos de um hotel localizado na região da Esplanada do Rio Quente, em Rio Quente, no Sul de Goiás.

A operação, realizada pelo Corpo de Bombeiros, durou cerca de 40 minutos. Ninguém ficou ferido.

Os militares precisaram quebrar parte do concreto para alcançar o animal, que estava escondido em um vão, garantindo a segurança tanto da equipe quanto da cobra.

Após a captura, a sucuri foi colocada em segurança e posteriormente solta em uma área de mata afastada da região urbana.

O resgate foi realizado depois que turistas e funcionários avistaram a cobra e acionaram a corporação por volta das 11h. A presença do animal chamou atenção e foi registrada em vídeos enviados à reportagem.

As imagens são impressionantes e mostram ao menos cinco homens em um esforço conjunto para levantarem a sucuri.

Segundo os bombeiros, o aparecimento de animais silvestres é comum em locais próximos a rios e matas, principalmente em dias de calor.

A orientação é não tentar capturar ou afastar o bicho por conta própria e acionar imediatamente a corporação.

