Polícia apreende onça encontrada em Anápolis e revela o que será feito dela

Profissional ainda explicou que tal ação configura um crime ambiental

Samuel Leão - 15 de outubro de 2025

Onça encontrada em Anápolis foi apreendida pela Polícia. (Foto: Reprodução)

O Batalhão da Polícia Militar de Operações Ambientais (BPMOA) compareceu ao local onde foi encontrada uma onça empalhada, no Filostro Machado, em Anápolis, e realizou a apreensão do espécime.

Em vídeo, um dos policiais confirmou se tratar de uma onça e ainda detalhou o que poderia ter acontecido para ela ficar naquela situação.

“Sim, é uma onça nativa do Brasil e em Goiás se encontra dela, hoje em menor quantidade por conta do habitat estar sendo reduzido, e também pela questão que provavelmente ocorreu com ela, que pelas marcas nela foi um acidente”, explicou.

Ele ainda reforçou que o animal teria passado pela técnica de taxidermia, provavelmente com o intuito de ser exposto, mas que apenas uma das partes da onça teria sido aproveitada pelos responsáveis.

“Foi tratada, feita a taxidermia dela, e a pessoa provavelmente não ficou satisfeita com o resultado e acabou descartando, mas tirando a cabeça, que lá na frente ele faz a venda dela ao mercado negro”, contou.

Para concluir, o profissional ainda explicou que tal ação configura um crime ambiental, e também revelou qual será a destinação do exemplar a partir de agora.

“Isso é crime, porque precisa de autorização do Ibama para realizar a taxidermia. O exemplar será levado para Abadia de Goiás, onde ficará disposto no acervo do BPMOA”, finalizou.

DESFECHO 🐆 Polícia apreende onça encontrada em Anápolis e revela o que será feito dela Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/hnn8ZlWmns — Portal 6 (@portal6noticias) October 15, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!