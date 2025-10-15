Prefeitura de Anápolis oferece capacitação profissional com possibilidade de emprego imediato

Formação acontece na próxima terça-feira (21) e as inscrições podem ser feitas no local e no dia da formação

Paulo Roberto Belém - 15 de outubro de 2025

Uma das possibilidades é para a área da cozinha. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Interessados em aprender profissões relacionadas a funções operacionais podem se inscrever no workshop voltado à empregabilidade, que acontece na próxima terça-feira (21), em Anápolis, oferecido pela Prefeitura em parceria com o grupo Ânima.

No total, 30 candidatos serão contratados imediatamente, após passarem pela formação que tem o tema “Qualidade no Atendimento”.

A instrução é direcionada a candidatos interessados em atuar nas áreas de copeiragem, higienização, lavanderia, hotelaria, cozinha e afins.

A participação não depende de inscrição prévia, devendo ser procurado o Centro de Formação Profissional (Cenfor), localizado na Avenida do Estado, quadra 40, no bairro Recanto do Sol, na região Norte da cidade.

As atividades do workshop começam às 09h com a apresentação institucional do grupo Ânima, seguida do treinamento, que tem duração prevista de uma hora.

Após a formação, será oferecido um coffee break e, na sequência, vem o mais interessante: os candidatos participarão de entrevistas presenciais para as oportunidades de emprego ofertadas pela empresa.

Todo o processo será acompanhado pela Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda. “A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura voltadas à inclusão produtiva e geração de empregos, contribuindo para a qualificação profissional e o fortalecimento da economia local”, disseram.

