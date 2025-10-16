Nota Zero para a 99 Pop pela instabilidade registrada no Brasil

Falha técnica, que paralisou os serviços por horas, gerou transtornos generalizados e abriu espaço para a circulação de notícias falsas

99 Pop ficou fora do ar desde 08h da manhã da quarta-feira (15). (Foto: reprodução/Divulgação)

Para a 99 pela instabilidade que afetou o aplicativo de corridas em todo o Brasil nesta quarta-feira (15), deixando usuários e motoristas na mão em cidades como Goiânia e Anápolis.

A falha técnica, que paralisou os serviços por horas, gerou transtornos generalizados e abriu espaço para a circulação de notícias falsas sobre o suposto encerramento das operações da empresa no país.

Embora a companhia tenha se desculpado e normalizado gradualmente o funcionamento da plataforma ao longo do dia, a instabilidade reforça a necessidade de maior investimento em infraestrutura tecnológica para evitar que problemas dessa magnitude voltem a prejudicar milhares de pessoas que dependem do serviço diariamente.

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

