Nota Zero para a 99 Pop pela instabilidade registrada no Brasil

Embora a companhia tenha se desculpado e normalizado gradualmente o funcionamento da plataforma ao longo do dia, a instabilidade reforça a necessidade de maior investimento em infraestrutura tecnológica para evitar que problemas dessa magnitude voltem a prejudicar milhares de pessoas que dependem do serviço diariamente.
Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.
Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.