Nota Zero para a 99 Pop pela instabilidade registrada no Brasil

Falha técnica, que paralisou os serviços por horas, gerou transtornos generalizados e abriu espaço para a circulação de notícias falsas

Danilo Boaventura - 16 de outubro de 2025

99 Pop ficou fora do ar desde 08h da manhã da quarta-feira (15). (Foto: reprodução/Divulgação)

Nota Zero

Para a 99 pela instabilidade que afetou o aplicativo de corridas em todo o Brasil nesta quarta-feira (15), deixando usuários e motoristas na mão em cidades como Goiânia e Anápolis.

A falha técnica, que paralisou os serviços por horas, gerou transtornos generalizados e abriu espaço para a circulação de notícias falsas sobre o suposto encerramento das operações da empresa no país.

Embora a companhia tenha se desculpado e normalizado gradualmente o funcionamento da plataforma ao longo do dia, a instabilidade reforça a necessidade de maior investimento em infraestrutura tecnológica para evitar que problemas dessa magnitude voltem a prejudicar milhares de pessoas que dependem do serviço diariamente.

