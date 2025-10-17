Projeto garante assentos preferenciais no transporte coletivo de Goiânia a pessoas com autismo

Proposta do vereador Rodrigo Rizzo também assegura o direito ao acompanhante e prevê campanhas de conscientização

Danilo Boaventura - 17 de outubro de 2025

Motorista de ônibus de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Tramita na Câmara Municipal de Goiânia um projeto do vereador Rodrigo Rizzo (PSDB) que garante às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) o direito ao uso de assentos preferenciais nos ônibus municipais, com extensão do benefício a um acompanhante.

As empresas concessionárias deverão sinalizar os assentos com o símbolo do autismo, promover campanhas educativas e capacitar motoristas e funcionários para um atendimento humanizado.

Segundo Rizzo, a medida busca evitar constrangimentos e reforçar o respeito a pessoas com autismo, já que a condição nem sempre é aparente. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).