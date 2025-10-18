Esta é a frequência com que o filtro do aspirador deve ser trocado, segundo técnicos

Saber a hora certa não é apenas questão de manter limpeza: é cuidar da saúde respiratória e preservar o aparelho

Gabriel Yuri Souto - 18 de outubro de 2025

(Foto: Redes Sociais)

Desde os primeiros protótipos de limpeza mecânica doméstica até os modelos modernos com sensores e filtros HEPA, o aspirador vem evoluindo, mas um dilema permanece: quando é hora de trocar o filtro? Usar o aparelho com filtro saturado compromete a sucção, sobrecarrega o motor e prejudica a qualidade do ar interior.

Especialistas afirmam que não existe um prazo exato universal para a troca — tudo depende da intensidade de uso, do tipo de poeira aspirada e do modelo do equipamento.

Segundo o blog da WAP, “a troca dos filtros dos aspiradores verticais é indispensável quando há sinais de desgaste, saturação ou acúmulo excessivo de sujeira”, não havendo um período fixo aplicável a todos os casos.

No entanto, fabricantes como a Beko recomendam uma “boa prática”: substituir o filtro HEPA a cada seis meses, mesmo em uso moderado, para garantir desempenho ideal.

Já a Electrolux reforça esse prazo como padrão seguro para filtros HEPA em aspiradores sem saco.

Além do tempo, sinais visuais e funcionais ajudam a identificar a necessidade de troca imediata. Quando o filtro apresenta gomos amarelados ou exala odores — mesmo após limpeza — é um indicativo de que perdeu eficácia.

Perda de potência no aspirador, aumento do ruído ou superaquecimento também são alertas claros de que o filtro está impedindo a passagem de ar e forçando o motor.

Para aqueles que usam com moderação, limpar o filtro de tempos em tempos e observar seu aspecto pode prolongar sua vida útil. Segundo fontes técnicas, filtros de espuma ou pré-filtros laváveis devem ser limpos com água corrente e deixados secar completamente antes da recolocação.

Em linhas gerais, para quem quer uma referência confiável, o intervalo médio de 3 a 6 meses para troca do filtro HEPA costuma ser indicado por especialistas e fabricantes.

Mas fique atento: nenhum prazo é impositivo — o filtro deve ser trocado sempre que comprometer a função do aspirador ou emitir sinais de saturação.

Trocar o filtro na hora certa não é apenas questão de manter limpeza efetiva: é cuidar da saúde respiratória e preservar o aparelho. Com atenção aos sintomas e aos prazos médios, você garante que o aspirador continue cumprindo seu papel — e que o ar da sua casa continue mais limpo.

