Empresa do ramo de carnes investe mais de R$ 100 milhões em unidade no interior de Goiás

A Plena Alimentos, pertencente ao Grupo CDM, deu um novo passo na expansão de suas operações ao inaugurar uma área moderna de processamento de carne na unidade de Porangatu, no Norte de Goiás. A estrutura, que recebeu investimentos superiores a R$ 100 milhões, marca uma nova etapa no fortalecimento da cadeia produtiva da empresa na região.

Com a implantação, o complexo passa a realizar todas as etapas do processo, incluindo desossa e embalagem, com capacidade para processar 750 cabeças de gado por dia – ante as 600 atuais.

“Essa é uma nova fase que estamos iniciando na cidade, com geração de empregos e desenvolvimento, além do fortalecimento da nossa presença na região”, afirmou o CEO da Plena Alimentos, Paulo Emílio Franco Prado.

Em operação desde 2012, a planta começou com abate diário de 120 cabeças e hoje produz cerca de 50 mil toneladas de carne por ano, contribuindo diretamente para a economia local.

Para o futuro

Entre os projetos em andamento estão a ampliação da planta de Paraíso do Tocantins (TO), programada para o primeiro trimestre de 2026, e a recente inauguração de um armazém automatizado em Contagem (MG), com capacidade para cerca de 2 mil posições-palete.

Com esse conjunto de ações, o Grupo CDM — formado pelas empresas Plena, Grande Lago, Transquali e Petsko — projeta um crescimento de 29% no faturamento em 2025, chegando a R$ 4,1 bilhões, além de aumento de aproximadamente 15% na produção de proteína bovina.

