Regra de trânsito: parar o carro para fazer xixi no acostamento dá multa e motoristas devem ficar atentos ao valor

Regra existe por motivos de segurança e regulamentação, já que o local é uma área de escape e deve estar sempre livre para veículos em pane ou emergências

Denilson Boaventura - 20 de outubro de 2025

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Pode parecer inofensivo, mas parar o carro no acostamento para urinar pode sair caro.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), essa prática é considerada uma infração de trânsito, já que o acostamento é destinado exclusivamente a situações de emergência.

Embora o código não mencione diretamente o ato de urinar, o simples fato de parar ou estacionar em local proibido já é suficiente para gerar multa e pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Valores das multas e penalidades

Segundo o artigo 181 do CTB, estacionar no acostamento é uma infração média, com multa de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Se o motorista apenas parar brevemente o veículo — mesmo que por poucos minutos —, o ato é classificado como infração leve, com multa de R$ 88,38 e três pontos na carteira.

Essas penalidades podem parecer pequenas, mas acumuladas, influenciam diretamente na pontuação total da CNH e podem levar à suspensão do direito de dirigir.

Riscos e consequências maiores

Além da multa de trânsito, a parada irregular no acostamento representa risco real de acidentes, especialmente em rodovias e trechos de pouca visibilidade.

Veículos parados inesperadamente podem causar colisões traseiras e dificultar o fluxo de emergência, colocando em perigo tanto o motorista quanto outros condutores.

Outro ponto importante é que urinar em local público pode ser enquadrado como ato obsceno, de acordo com o artigo 233 do Código Penal.

Nesse caso, o motorista pode ser punido com multa ou até detenção, dependendo da situação — o que transforma uma parada aparentemente simples em um problema criminal.

Quando é permitido parar no acostamento

O uso do acostamento é restrito a situações de emergência, como panes mecânicas, problemas de saúde ou acidentes.

Ele também serve como rota de segurança para pedestres e ciclistas em locais sem calçadas, reforçando seu papel essencial na prevenção de acidentes.

Portanto, se a vontade apertar durante uma viagem, a recomendação é procurar um posto de combustível, restaurante ou ponto de parada seguro.

Parar o carro em locais proibidos pode parecer uma solução rápida, mas pode custar caro — tanto no bolso quanto nos pontos da CNH.

Em resumo: fazer xixi no acostamento é uma infração de trânsito e um ato que pode gerar multa, risco de acidente e até problemas legais. Melhor segurar um pouco e parar com segurança.

