Gigante alimentícia fundada em Anápolis lança plataforma digital para transporte de gado em tempo real

Iniciativa visa facilitar o deslocamento de gado vivo entre fazendas, leilões e frigoríficos

Samuel Leão - 22 de outubro de 2025

Uboi, aplicativo de transporte de gado da JBS. (Foto: Divulgação/Uboi)

A JBS Transportadora, um braço da gigante alimentícia fundada em Anápolis pelos irmãos Wesley e Joesley Batista, está inovando a logística pecuária com o lançamento do Uboi. Trata-se de uma plataforma digital que permite aos pecuaristas solicitar e acompanhar o transporte de animais em tempo real.

Inspirado na tradicional plataforma Uber, o aplicativo já está em operação em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, conectando produtores e transportadores.

Com um funcionamento similar aos aplicativos de mobilidade urbana, o Uboi funciona com o produtor informando a origem, o destino e a quantidade de animais.

A plataforma, então, calcula o tipo de veículo ideal e disponibiliza motoristas qualificados para o serviço.

A iniciativa visa facilitar o deslocamento de gado vivo entre fazendas, leilões e frigoríficos, um segmento crucial para o agronegócio brasileiro.

Em cinco anos de operação, a JBS Transportadora já movimentou cerca de 9 milhões de animais. Atualmente, a Uboi conta com mais de 6 mil motoristas cadastrados e já acumula aproximadamente 9 mil viagens realizadas.

Uma das funcionalidades da plataforma é o rastreamento em tempo real. Durante todo o trajeto, o produtor pode monitorar o status do embarque, a localização exata do caminhão e a previsão de chegada ao destino, garantindo maior segurança e controle sobre a carga.

A JBS afirmou que todos os motoristas parceiros do Uboi passam por treinamentos específicos e seguem protocolos de bem-estar animal, com monitoramento 24 horas.

Antes de cada viagem, os caminhões também seriam inspecionados regularmente e equipados para minimizar o estresse dos animais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!