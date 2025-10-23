PRF aplica mais de R$ 1 milhão em multas ao autuar 400 motociclistas de um único motoclube na BR-060

Condutores também tiveram a CNH suspensa, o que fez com que muitos ficassem sem a fonte de renda

Natália Sezil - 23 de outubro de 2025

Mais de 400 motociclistas foram autuados pela PRF. (Foto: @ts6.siles e @osbrabostemnome_oficial)

Mais de 400 motociclistas foram multados em uma única abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último domingo (19), enquanto trafegavam em grupo pela BR-060, no trecho que liga Anápolis a Abadiânia.

Os valores chegaram a R$ 3 mil por condutor, somando R$ 1 milhão em todo o grupo. O passeio comemorava o quinto ano do motoclube “Os Brabos Têm Nome”, o que foi interpretado pela PRF como um evento não autorizado.

Segundo os participantes, a reunião se tratava de um passeio, estava organizada pelos batedores do clube e não bloqueava o trânsito. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o comboio aparece ocupando apenas a faixa direita da via.

De acordo com a polícia, a ação exigia autorização prévia e medidas de segurança específicas por conta do alto número de veículos na concentração.

Além da multa, muitos motociclistas também tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa. A atitude desagradou muitos participantes, que defenderam que a moto era usada como fonte de renda.

Daniel Siles foi um deles. Pelo Instagram, ele escreveu: “é completamente injusto e desumano impedir que uma pessoa pilote sem motivo algum, principalmente quando essa é sua fonte de renda, ou lazer (que é o meu caso)”.

“Em momento algum houve um evento. Não houve exibição, não houve manobras, não houve barulho, não houve corrida, não teve nada. Foi um simples passeio”, disse Daniel.

“Inclusive, [foi] feito ano passado também e eles simplesmente não se importaram. E esse ano eles resolveram arrecadar esse valor absurdo”.

A medida repercutiu e dividiu opiniões entre internautas. Muitos concordaram com a PRF, enquanto outros alegaram que os motociclistas não estavam errados.

