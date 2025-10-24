Emissão de notas fiscais deixa de ser gratuita em Goiânia; veja o que muda

Mudança afetará a maioria dos perfis de empresas, com exceção daquelas que já utilizam um sistema particular diferente

Samuel Leão - 24 de outubro de 2025

Nota Fiscal sendo emitida. (Foto: Reprodução)

Comerciantes e empresários de Goiânia devem se atentar, pois, a partir do dia 1º de dezembro, a emissão de notas fiscais no município de Goiânia deixará de ser gratuita.

Essa mudança, que terá grande abrangência, irá impactar diretamente o pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

A alteração faz parte das adequações necessárias para a reforma tributária, que transfere a emissão de um sistema municipal para um sistema federal. Com isso, o emissor fiscal gratuito da prefeitura será desativado, e os contribuintes precisarão buscar alternativas para a emissão.

Contadores relatam que a mudança afetará a maioria dos perfis de empresas, com exceção daquelas que já utilizam um sistema particular diferente para a emissão de notas.

Diante disso, a prefeitura de Goiânia já está orientando a utilização de plataformas pagas, que possuem preços mensais a partir de R$ 39,90.

Especialistas também alertam que comerciantes que já utilizam algum programa emissor de nota devem verificar se o sistema está atualizado para atender às novas regras.

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) de Goiânia iniciou a comunicação sobre a mudança em setembro e, desde o dia 1º de outubro, está em vigor um período de transição para que os contribuintes possam migrar para o novo emissor de notas.

Para garantir o suporte necessário a profissionais e contribuintes, a Sefaz disponibilizou unidades exclusivas de atendimento do Atende Fácil: uma no Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC-GO) e outra no Paço Municipal, ambas dedicadas exclusivamente a orientar sobre o novo sistema.

O objetivo é facilitar a adaptação dos empresários e evitar transtornos com o fim da gratuidade do emissor municipal.

Um site, com equipe de suporte disponível, também foi divulgado para atender os interessados e tirar dúvidas.