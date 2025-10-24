Rio Vermelho anuncia diversas vagas em aberto para Anápolis; confira

Dentre os benefícios ofertados estão: plano de saúde, vale-transporte, refeição na empresa e Convênio Sesc

Davi Galvão - 24 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação/Rio Vermelho Atacadista)

A unidade do Rio Vermelho localizada na BR-153, no Jardim Eldorado, em Anápolis, está com 24 vagas de emprego abertas em diferentes áreas.

As oportunidades permanecem disponíveis até o preenchimento das vagas.

As contratações são para os cargos de movimentador de mercadorias (10), separador de mercadorias (06), analista tributário (01), motorista entregador (04), gerente de auditoria (01), assistente administrativo na área de compras (01) e assistente de T.I (01).

Para movimentador e separador de mercadorias, o salário é de R$ 2.064, além de prêmio assiduidade de R$ 400. Para os demais cargos, a remuneração será informada no momento da entrevista.

Dentre os benefícios ofertados pelo Rio Vermelho estão: plano de saúde, vale-transporte, refeição na empresa e Convênio Sesc.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 9961-2750 para mais informações.

