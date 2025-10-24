Rio Vermelho anuncia diversas vagas em aberto para Anápolis; confira

Dentre os benefícios ofertados estão: plano de saúde, vale-transporte, refeição na empresa e Convênio Sesc

Davi Galvão Davi Galvão -
(Foto: Divulgação/Rio Vermelho Atacadista)
(Foto: Divulgação/Rio Vermelho Atacadista)

A unidade do Rio Vermelho localizada na BR-153, no Jardim Eldorado, em Anápolis, está com 24 vagas de emprego abertas em diferentes áreas.

As oportunidades permanecem disponíveis até o preenchimento das vagas.

As contratações são para os cargos de movimentador de mercadorias (10), separador de mercadorias (06), analista tributário (01), motorista entregador (04), gerente de auditoria (01), assistente administrativo na área de compras (01) e assistente de T.I (01).

Publicidade
Leia também

Para movimentador e separador de mercadorias, o salário é de R$ 2.064, além de prêmio assiduidade de R$ 400. Para os demais cargos, a remuneração será informada no momento da entrevista.

Dentre os benefícios ofertados pelo Rio Vermelho estão: plano de saúde, vale-transporte, refeição na empresa e Convênio Sesc.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 9961-2750 para mais informações.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias