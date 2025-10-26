12 frases que um motorista de aplicativo jamais deve dizer durante uma corrida

Pedro Ribeiro - 26 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Um motorista de aplicativo precisa entender que a experiência do passageiro vai muito além de apenas levá-lo de um ponto a outro.

A forma como ele se comunica, o tom de voz e até as palavras escolhidas podem definir se a corrida será agradável ou constrangedora.

Por isso, saber o que não dizer é tão importante quanto dirigir com segurança.

Muitos passageiros compartilham experiências desconfortáveis nas redes sociais, e quase sempre o problema começa com uma simples frase mal colocada.

Pensando nisso, listamos 12 frases que um motorista de aplicativo jamais deve dizer durante uma corrida — e explicamos o motivo.

12 frases que um motorista de aplicativo jamais deve dizer durante uma corrida

1. “Você mora sozinho(a)?”

Essa pergunta soa invasiva e pode deixar o passageiro desconfortável ou até com medo.

Evite qualquer tipo de comentário pessoal sobre a vida do cliente.

2. “Posso te adicionar no WhatsApp?”

Misturar trabalho com vida pessoal é um erro grave.

Essa atitude pode parecer uma tentativa de aproximação inadequada.

3. “Você é casado(a)?”

Outro tipo de curiosidade que não deve acontecer.

O motorista de aplicativo deve manter o foco na corrida, sem entrar em assuntos pessoais.

4. “Quer que eu te leve por outro caminho?”

A menos que o aplicativo indique, essa frase pode soar suspeita.

O ideal é perguntar de forma profissional, explicando o motivo da sugestão.

5. “Tá caro esse aplicativo, né?”

Reclamar da plataforma nunca é uma boa ideia.

Isso passa uma imagem negativa e faz o passageiro se sentir parte de um problema que não é dele.

6. “Você parece cansado(a), aconteceu alguma coisa?”

Mesmo que a intenção seja boa, essa pergunta pode parecer intrometida.

Prefira um silêncio respeitoso ou comentários neutros.

7. “Vou só responder uma mensagem rapidinho.”

Jamais diga isso — e muito menos faça.

Usar o celular durante a corrida é perigoso e transmite falta de profissionalismo.

8. “Não precisa colocar o cinto, é pertinho.”

Além de ser errado, essa frase incentiva uma infração de trânsito.

O motorista de aplicativo deve sempre prezar pela segurança, sem exceções.

9. “Nossa, esse bairro é perigoso.”

Evite julgamentos sobre locais.

O passageiro pode se sentir ofendido ou constrangido, já que pode morar ali.

10. “Meu carro está meio sujo hoje, desculpa.”

A limpeza é responsabilidade do motorista.

Se o carro não estiver em boas condições, é melhor resolver o problema antes de começar o dia.

11. “Vou desligar o ar, tá gastando muito.”

O conforto do passageiro deve ser prioridade.

Se o ar-condicionado está disponível, é obrigação mantê-lo quando o cliente desejar.

12. “Deixa eu te contar o que aconteceu com um passageiro anterior…”

Evite fofocas ou histórias pessoais.

O ambiente deve ser neutro, tranquilo e seguro para ambos.

