12 frases que um motorista de aplicativo jamais deve dizer durante uma corrida
Muitos passageiros compartilham experiências desconfortáveis nas redes sociais, e quase sempre o problema começa com uma simples frase mal colocada
Um motorista de aplicativo precisa entender que a experiência do passageiro vai muito além de apenas levá-lo de um ponto a outro.
A forma como ele se comunica, o tom de voz e até as palavras escolhidas podem definir se a corrida será agradável ou constrangedora.
Por isso, saber o que não dizer é tão importante quanto dirigir com segurança.
Pensando nisso, listamos 12 frases que um motorista de aplicativo jamais deve dizer durante uma corrida — e explicamos o motivo.
1. “Você mora sozinho(a)?”
Essa pergunta soa invasiva e pode deixar o passageiro desconfortável ou até com medo.
Evite qualquer tipo de comentário pessoal sobre a vida do cliente.
2. “Posso te adicionar no WhatsApp?”
Misturar trabalho com vida pessoal é um erro grave.
Essa atitude pode parecer uma tentativa de aproximação inadequada.
3. “Você é casado(a)?”
Outro tipo de curiosidade que não deve acontecer.
O motorista de aplicativo deve manter o foco na corrida, sem entrar em assuntos pessoais.
4. “Quer que eu te leve por outro caminho?”
A menos que o aplicativo indique, essa frase pode soar suspeita.
O ideal é perguntar de forma profissional, explicando o motivo da sugestão.
5. “Tá caro esse aplicativo, né?”
Reclamar da plataforma nunca é uma boa ideia.
Isso passa uma imagem negativa e faz o passageiro se sentir parte de um problema que não é dele.
6. “Você parece cansado(a), aconteceu alguma coisa?”
Mesmo que a intenção seja boa, essa pergunta pode parecer intrometida.
Prefira um silêncio respeitoso ou comentários neutros.
7. “Vou só responder uma mensagem rapidinho.”
Jamais diga isso — e muito menos faça.
Usar o celular durante a corrida é perigoso e transmite falta de profissionalismo.
8. “Não precisa colocar o cinto, é pertinho.”
Além de ser errado, essa frase incentiva uma infração de trânsito.
O motorista de aplicativo deve sempre prezar pela segurança, sem exceções.
9. “Nossa, esse bairro é perigoso.”
Evite julgamentos sobre locais.
O passageiro pode se sentir ofendido ou constrangido, já que pode morar ali.
10. “Meu carro está meio sujo hoje, desculpa.”
A limpeza é responsabilidade do motorista.
Se o carro não estiver em boas condições, é melhor resolver o problema antes de começar o dia.
11. “Vou desligar o ar, tá gastando muito.”
O conforto do passageiro deve ser prioridade.
Se o ar-condicionado está disponível, é obrigação mantê-lo quando o cliente desejar.
12. “Deixa eu te contar o que aconteceu com um passageiro anterior…”
Evite fofocas ou histórias pessoais.
O ambiente deve ser neutro, tranquilo e seguro para ambos.
