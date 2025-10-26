Policial aposentado condenado por estuprar parentes em Goiânia entra na lista da Interpol

Gelasio Franco Filho abusou sexualmente de quatro crianças, usando também da banca de revistas onde trabalhava

Natália Sezil - 26 de outubro de 2025

Gelasio Franco Filho foi condenado a mais de 13 anos de prisão por estupro de vulnerável. (Foto: Divulgação/PCGO)

Gelasio Franco Filho, policial civil aposentado que foi condenado por estuprar crianças da própria família em Goiânia, foi incluído na lista vermelha da Interpol e passa a ser procurado internacionalmente.

Ele foi sentenciado a mais de 13 anos de prisão pelo abuso sexual da enteada, neta, sobrinha e uma vizinha da banca de revistas onde trabalhava, na Vila União.

Gelasio também era conhecido como “Franco”. O processo que o condenou já transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Mesmo assim, ele segue foragido.

Segundo o delegado Humberto Teófilo, o ex-policial atuou por anos no 5º Distrito Policial de Goiânia.

A Polícia Civil (PC) divulgou imagens e pede o apoio da população para identificar o paradeiro do condenado. Informações podem ser reportadas à corporação de forma anônima, com sigilo absoluto.

