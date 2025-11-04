Clínica veterinária em Goiás é condenada a pagar indenização após morte de Border Collie

Juiz entendeu que falta de exames adicionais, mesmo diante dos sintomas e relato do tutor, tiveram peso no óbito do animal

Davi Galvão - 04 de novembro de 2025

Morte de cachorro da raça Border Collie motivou indenização na Justiça. (Foto: Patas da Casa/Ilustração)

Uma clínica veterinária de Caldas Novas foi condenada a indenizar o tutor de um cão da raça Border Collie que morreu após complicações decorrentes de um diagnóstico considerado insuficiente no primeiro atendimento.

A decisão, do 2º Juizado Especial Cível do município, reconheceu falha na prestação do serviço e determinou o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

De acordo com o processo, o tutor relatou que o cão, chamado Zack, havia ingerido um saco plástico com restos de comida e ossos e, dias depois, começou a apresentar fortes dores abdominais.

Em 28 de julho do ano passado, ele levou o animal à clínica, informando o ocorrido.

O cão passou apenas por um exame de ultrassonografia, recebeu medicação e teve alta em 31 de julho, sem a realização de exames complementares. Porém, o quadro não apresentou melhora.

No dia 15 de agosto, o tutor buscou outro hospital veterinário, onde novos exames detectaram corpos estranhos no intestino, exigindo cirurgia de emergência.

Mesmo após o procedimento e internação, o cão não resistiu e morreu em 21 de agosto. O pedido de reembolso feito à primeira clínica foi negado.

Na defesa, o hospital veterinário alegou que não houve negligência e atribuiu a piora do animal à evolução natural do quadro clínico, sem relação com o atendimento prestado.

Porém, ao analisar o caso, o juiz entendeu que houve falha no primeiro atendimento, pois não foram realizados exames adicionais, mesmo diante dos sintomas e do relato da ingestão de materiais potencialmente obstrutivos.

Segundo a decisão, os sinais exigiam investigação mais ampla, já que a obstrução intestinal é uma condição comum e potencialmente fatal em cães.

Na sentença, também foi citada a jurisprudência que vem reconhecendo a responsabilidade objetiva de clínicas veterinárias em casos de falha que resultem na morte de animais de estimação.

Com base nas notas fiscais apresentadas, o juízo fixou indenização por danos materiais de R$ 3.790, referentes às despesas com o segundo atendimento.

Já o dano moral foi arbitrado em R$ 8 mil, considerando o sofrimento pela perda do animal e o vínculo afetivo entre tutor e pet.

*Com informações do portal Rota Jurídica