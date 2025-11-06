Motociclista é levado ao Heana após ser atropelado por caminhão em frente ao Posto Presidente, em Anápolis

Homem precisou ser socorrido com graves ferimentos

Natália Sezil - 06 de novembro de 2025

Motociclista ficou gravemente ferido e foi socorrido às pressas. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, ainda não identificado, precisou ser socorrido às pressas após ser atropelado por um caminhão na BR-060, em Anápolis, no final da tarde desta quinta-feira (06).

O acidente aconteceu em frente ao Posto Presidente. A pista é de responsabilidade da Triunfo Concebra. Ainda não se sabe qual foi a dinâmica da colisão.

Equipes da concessionária estiveram no local para prestar os primeiros socorros. O motociclista teria sofrido graves ferimentos.

Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para receber atendimento médico especializado.

O atropelamento causou lentidão na rodovia, pouco depois, enquanto equipes controlavam o fluxo de veículos para facilitar o socorro.

O caso, agora, deve ser apurado pelas autoridades competentes, que ficam responsáveis por tomar as devidas medidas legais e identificar os envolvidos.

