Motociclista é levado ao Heana após ser atropelado por caminhão em frente ao Posto Presidente, em Anápolis

Homem precisou ser socorrido com graves ferimentos

Natália Sezil Natália Sezil -
Motociclista ficou gravemente ferido e foi socorrido às pressas.
Motociclista ficou gravemente ferido e foi socorrido às pressas. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, ainda não identificado, precisou ser socorrido às pressas após ser atropelado por um caminhão na BR-060, em Anápolis, no final da tarde desta quinta-feira (06).

O acidente aconteceu em frente ao Posto Presidente. A pista é de responsabilidade da Triunfo Concebra. Ainda não se sabe qual foi a dinâmica da colisão.

Equipes da concessionária estiveram no local para prestar os primeiros socorros. O motociclista teria sofrido graves ferimentos.

Leia também

Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para receber atendimento médico especializado.

O atropelamento causou lentidão na rodovia, pouco depois, enquanto equipes controlavam o fluxo de veículos para facilitar o socorro.

O caso, agora, deve ser apurado pelas autoridades competentes, que ficam responsáveis por tomar as devidas medidas legais e identificar os envolvidos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Anápolis!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias