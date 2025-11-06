Motociclista é levado ao Heana após ser atropelado por caminhão em frente ao Posto Presidente, em Anápolis
Homem precisou ser socorrido com graves ferimentos
Um motociclista, ainda não identificado, precisou ser socorrido às pressas após ser atropelado por um caminhão na BR-060, em Anápolis, no final da tarde desta quinta-feira (06).
O acidente aconteceu em frente ao Posto Presidente. A pista é de responsabilidade da Triunfo Concebra. Ainda não se sabe qual foi a dinâmica da colisão.
Equipes da concessionária estiveram no local para prestar os primeiros socorros. O motociclista teria sofrido graves ferimentos.
Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para receber atendimento médico especializado.
O atropelamento causou lentidão na rodovia, pouco depois, enquanto equipes controlavam o fluxo de veículos para facilitar o socorro.
O caso, agora, deve ser apurado pelas autoridades competentes, que ficam responsáveis por tomar as devidas medidas legais e identificar os envolvidos.
ACIDENTE DE TRÂNSITO 🏍️ Motociclista é levado ao Heana após ser atropelado por caminhão em frente ao Posto Presidente, em Anápolis
Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/LxAAg9Dc6Q
— Portal 6 (@portal6noticias) November 6, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Anápolis!