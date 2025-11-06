Trintou: conheça a cidade goiana que é mais jovem que artistas como Marília Mendonça e Gusttavo Lima

Antes de ser emancipado, povoado se chamava "Paletó Rasgado", nome explicado por uma história curiosa

Natália Sezil - 06 de novembro de 2025

Cidade só foi emancipada em dezembro de 1995. (Foto: Prefeitura de Santa Rita do Novo Destino)

Quando se pensa na data de fundação de uma cidade, é de se esperar que ela carregue consigo décadas – ou até séculos – de histórias. Mas algumas desafiam o convencional e impressionam com a pouca idade.

Em Goiás, o município com data de emancipação mais recente consegue ser mais novo que artistas bastante conhecidos do sertanejo universitário, como é o caso de Marília Mendonça (nascida em julho de 1995) e Gusttavo Lima (setembro de 1989).

Santa Rita do Novo Destino fica no Centro goiano. Surgiu como povoado nos anos 1960 e só virou cidade em 1995. Para deixar o local ainda mais jovem, o aniversário acontece no final do ano: 27 de dezembro.

Com isso, o município “nasceu” depois de vários cantores: Matheus e Kauan (outubro de 1994 e dezembro de 1988), Luan Santana (março de 1991) e Maiara e Maraísa (dezembro de 1987), por exemplo.

Santa Rita do Novo Destino abriga, atualmente, população estimada de 2.611 pessoas, sendo a 25ª cidade goiana com menor população. Antes de levar esse nome, carregava um apelido curioso: Paletó Rasgado.

Uma das versões que explicam essa história é a de um viajante que parava sempre para descansar debaixo de um pequizeiro. Com o hábito de pendurar um paletó velho nele, o local acabou virando ponto de referência, e o nome ficou.

