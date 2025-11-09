Meteorologia faz alerta para tempestades de até 50 mm em Goiás; veja previsão do tempo

Chuvas fortes e rajadas de vento podem ser acompanhadas do corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos

Natália Sezil - 09 de novembro de 2025

Chuva através da janela, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

Goianos que planejam sair de casa neste domingo (09) e segunda-feira (10) podem preparar os guarda-chuvas e casacos. Há risco de chuvas intensas e tempestades em todo o estado.

O alerta amarelo é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), que apontou que pode haver de 20 a 30mm de precipitação por hora, ou 50mm por dia.

O cenário é acompanhado de vários riscos: as rajadas de vento podem chegar a até 50 km/h, acompanhadas de possíveis cortes de energia elétrica e queda de árvores e galhos, além de alagamentos localizados e raios.

Em caso de emergências, é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

Confira a previsão do tempo

A previsão da meteorologia para Goiás segue o que já vem acontecendo nos últimos dias, com cidades marcadas pelas chuvas e pelo calor.

Segundo o portal Climatempo, a precipitação fica concentrada no final da tarde, das 16h às 19h, em diversos municípios.

Esta segunda-feira em Goiânia, por exemplo, deve ser nublada, com temperaturas que variam de 20°C a 29°C. As pancadas de chuva chegam à tarde e à noite, mas espera-se pouco volume.

Em Aparecida de Goiânia, a previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia e à noite. O termômetro se assemelha: oscila de 21°C a 29°C. Há 76% de probabilidade de chuva.

Em Anápolis, pode chover mais. O tempo fica um pouco mais fresco: varia de 19°C a 27°C. A meteorologia aponta para precipitação às 12h, às 16h e às 18h.

Já em Rio Verde, a previsão é de muito sol, com nuvens e probabilidade zero de chuva. Os termômetros refletem isso e podem chegar a 31°C.

Em São Miguel do Araguaia, cidade do Norte goiano que registrou a maior temperatura do Brasil em setembro, a expectativa é de que chegue a 33°C, mesmo com precipitações rápidas durante todo o dia.

Já em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), a previsão aponta para chuvas desde a madrugada. Com isso, os termômetros ficam mais amenos, oscilando entre 19°C e 26°C.

