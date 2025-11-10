Matrículas da rede estadual de Goiás já estão abertas; veja como fazer inscrição

Estudantes podem se inscrever em escolas regulares, centros de ensino em período integral, EJA ou optar pelo ensino médio profissionalizante

Sala de aula em escola da rede estadual. (Foto: Divulgação/ Seduc)

O Governo de Goiás abriu nesta segunda-feira (10) o período de matrículas para o ano letivo de 2026 na rede estadual de ensino.

O prazo segue até 1º de dezembro e vale tanto para novos alunos quanto para quem já estuda em escolas estaduais.

As inscrições abrangem três grupos: estudantes que vão renovar a matrícula, alunos que desejam se transferir para outra unidade e novos ingressantes que ainda não fazem parte da rede pública estadual.

A confirmação e efetivação das matrículas ocorrerá entre os dias 15 e 19 de dezembro.

Nessa fase, os pais ou responsáveis deverão validar o cadastro on-line e comparecer presencialmente à escola onde o estudante foi alocado para concluir o processo.

Todo o procedimento é feito de forma on-line, pelo site matricula.go.gov.br.

Os estudantes podem se inscrever em escolas regulares, centros de ensino em período integral de sete ou nove horas, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou optar pelo ensino médio profissionalizante.

