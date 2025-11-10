Matrículas da rede estadual de Goiás já estão abertas; veja como fazer inscrição
Estudantes podem se inscrever em escolas regulares, centros de ensino em período integral, EJA ou optar pelo ensino médio profissionalizante
O Governo de Goiás abriu nesta segunda-feira (10) o período de matrículas para o ano letivo de 2026 na rede estadual de ensino.
O prazo segue até 1º de dezembro e vale tanto para novos alunos quanto para quem já estuda em escolas estaduais.
As inscrições abrangem três grupos: estudantes que vão renovar a matrícula, alunos que desejam se transferir para outra unidade e novos ingressantes que ainda não fazem parte da rede pública estadual.
A confirmação e efetivação das matrículas ocorrerá entre os dias 15 e 19 de dezembro.
Nessa fase, os pais ou responsáveis deverão validar o cadastro on-line e comparecer presencialmente à escola onde o estudante foi alocado para concluir o processo.
Todo o procedimento é feito de forma on-line, pelo site matricula.go.gov.br.
Os estudantes podem se inscrever em escolas regulares, centros de ensino em período integral de sete ou nove horas, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou optar pelo ensino médio profissionalizante.
