Morre motociclista atropelado por caminhão em frente ao Posto Presidente, em Anápolis

Corpo foi encaminhado ao IML para realização de exame cadavérico

Gabriella Pinheiro - 12 de novembro de 2025

Imagem mostra o motociclista Salerme Santiago da Silva. (Foto: Reprodução)

O motociclista Salerme Santiago da Silva, de 72 anos, faleceu nesta quarta-feira (12), após um grave acidente envolvendo um caminhão na BR-060, em Anápolis, em frente ao Posto Presidente. O caso havia ocorrido na tarde da última quinta-feira (06).

De acordo com informações, a vítima trafegava em uma motocicleta Yamaha YBR 125 quando foi atingida por um caminhão que seguia pela rodovia.

Salerme foi socorrido por equipes da Triunfo Concebra — concessionária responsável pela via — e levado em estado grave ao Hospital Estadual Dr. Henrique Santillo (Heana).

Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis para a realização de exame cadavérico.

O caso é investigado pela Polícia Civil (PC). Até o momento, o condutor do caminhão ainda não foi identificado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Anápolis!