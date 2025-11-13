Aluguel Social abre 4,5 mil novas vagas em Goiânia, Aparecida e outros 14 municípios goianos

Benefício oferece R$ 350 mensais, por até 18 meses, para quem se enquadrar nos requisitos

Natália Sezil - 13 de novembro de 2025

Inscrições para o Aluguel Social podem ser feitas através do site oficial ou do aplicativo. (Foto: Divulgação)

Moradores de 16 municípios goianos já podem se inscrever para participar do Programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social. São oferecidas 4.560 vagas para famílias em condição de vulnerabilidade socioeconômica.

O benefício da Agência Goiana de Habitação (Agehab) oferece R$ 350 mensais, por até 18 meses, para tentar aliviar a despesa com o aluguel, que costuma consumir a maior parte da renda familiar.

O objetivo é dar às famílias “a chance de investir em outras necessidades, como alimentação e remédios”, como explica Gracinha Caiado, primeira-dama e coordenadora do Goiás Social.

Os municípios contemplados são: Alexânia, Aloândia, Alto Paraíso de Goiás, Aparecida de Goiânia, Araçu, Caldazinha, Edéia, Flores de Goiás, Goiânia, Morrinhos, Nerópolis, Novo Gama, Posse, Santa Bárbara de Goiás, São João d’Aliança, e Teresina de Goiás.

Segundo o Governo de Goiás, a capital e Aparecida de Goiânia receberão mil benefícios, cada, porque são regiões com maior demanda habitacional.

As inscrições ficam abertas até o dia 12 de dezembro. Interessados podem se candidatar por meio do aplicativo Aluguel Social ou pelo site da Agehab, clicando aqui. Quem não tem acesso à internet pode buscar apoio em unidades do Vapt-Vupt.

É preciso preencher alguns requisitos para se enquadrar no programa. Ter CadÚnico atualizado, residir no município há pelo menos três anos, não possuir imóvel próprio e ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa são obrigatórios.

Além disso, é necessário atender a pelo menos um dos critérios específicos: superendividamento, moradia improvisada, gasto excessivo com aluguel, ser idoso, pessoa com deficiência, ou família chefiada por apenas um dos pais.

Para obter mais informações sobre o Aluguel Social, o Governo fornece os telefones (62) 3096-5000 (WhatsApp), (62) 3096-5005 ou (62) 3096-5050. Também há como buscar auxílio presencial na sede da Agehab, em Goiânia, das 08h às 18h.

