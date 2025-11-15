“Estudante de Direito” ameaça PMs após denúncia de som alto em Anápolis

Barulho teria começado por volta das 20h de sexta-feira (14) e seguido madrugada adentro

Da Redação - 15 de novembro de 2025

Homem chegou a desligar o som após pedido dos policiais, mas logo voltou a ligar. (Foto: Reprodução)

Moradores do bairro Maracananzinho, em Anápolis, acionaram a Polícia Militar (PM) após uma noite inteira de perturbação causada por som alto vindo de uma residência na Rua Afonso Pena. Segundo relatos, o barulho começou por volta das 20h desta sexta-feira (14) e seguiu madrugada adentro, impedindo o descanso da vizinhança.

Ao chegarem, os policiais constataram que o som estava em volume excessivo. O responsável pela residência, de 47 anos, desligou o aparelho apenas após determinação da equipe.

Apesar das orientações, o homem passou a interromper o trabalho dos policiais diversas vezes, questionando a atuação da corporação e alegando ser estudante de Direito.

Segundo o registro, ele afirmou que os agentes estariam agindo de forma equivocada, mesmo diante da contravenção penal.

Durante o atendimento, ele entrou na residência e voltou a ligar o som, restabelecendo a perturbação. A guarnição então informou que o aparelho — uma caixa de som AMVOX AC 1900W — seria apreendido e que seria lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o autor.

Ainda conforme a PM, o homem afirmou que os policiais “fariam pagar pelos atos” e tentou acionar advogados para impedir o procedimento.

O equipamento foi recolhido e encaminhado à Central de Flagrantes. O autor foi orientado sobre a necessidade de comparecer à audiência, mas recusou-se a assinar o Termo de Comparecimento.

O vizinho que realizou a denúncia manifestou interesse em representar formalmente contra o autor.

