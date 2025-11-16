Goiás pode ter tempestades com até 50 mm, aponta meteorologia; confira previsão do tempo

Apesar do "calorão", chuva já tem horário previsto para chegar a vários municípios do estado

Natália Sezil - 16 de novembro de 2025

Goianos podem precisar tomar um cuidado extra ao sair de casa nesta segunda-feira (17): diversas partes do estado estão sob risco de tempestade.

O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta três avisos para Goiás: chuvas intensas (até 50 mm/dia e ventos intensos), tempestades (até 50 mm/dia e possível queda de granizo), e baixa umidade do ar (entre 20% e 30%).

O cenário pode ser acompanhado de vários riscos: corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, estragos em plantações, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de emergências, é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

Confira a previsão do tempo:

O portal Climatempo aponta o que os moradores de cada cidade devem esperar ao longo do dia.

Em Goiânia, por exemplo, a segunda-feira deve ser de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite (a partir das 15h). A temperatura oscila entre 21°C e 32°C, com 40% de chance de chuva.

Em Aparecida de Goiânia, o cenário é parecido. Espera-se precipitação das 15h às 19h, com dia nublado e termômetros variando de 22°C a 32°C. A chance de chuva é de 40%.

Anápolis pode esperar uma segunda-feira semelhante. A previsão também é de 40% de chuva, estendendo-se das 14h às 21h. Com o céu coberto por nuvens, as temperaturas devem ficar entre 21°C e 30°C.

Já em Rio Verde, a meteorologia aponta sol e algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e à noite. Os 69% de chance de precipitação são esperados já a partir das 08h, até às 22h. Mesmo assim, termômetros ficam entre 21°C e 31°C.

Em Itumbiara, no Sul goiano, a previsão é de que as chuvas comecem durante a madrugada e sigam até o final da noite – com intervalo das 07h às 12h. São 64% de chance de precipitação, marcando um dia de sol com algumas nuvens.

Já em Uruaçu, no Norte do estado, o Climatempo prevê 40% de chance de chuva, mas em volumes baixos. A precipitação se concentra no final da tarde, e os termômetros chegam a 34°C.

Por fim, Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF), deve enfrentar um dia de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Há 43% de chance de que haja precipitação às 12h, e das 16h às 21h.

