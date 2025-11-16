Prefeitura de Anápolis abre vagas para curso de hotelaria com encaminhamento direto para entrevista de emprego

Entre os conteúdos previstos estão governança e demonstrações de arrumação, limpeza, checagem e reposição de enxoval

Davi Galvão - 16 de novembro de 2025

Curso na área de hotelaria será gratuito. (Foto: Divulgação/Paulo de Tarso/prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis anunciou um curso gratuito voltada ao setor de hotelaria, com 50 vagas disponíveis e encaminhamento para entrevista de emprego ao fim da formação.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais em parceria com a Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura.

A ação é desenvolvida em conjunto com a rede Radisson e as diretorias de Turismo e de Emprego e Renda.

A capacitação será realizada no dia 19 de novembro, das 8h30 às 12h, na sede do hotel Radisson, na Rua Oscar Mohn, nº 250, no Jundiaí. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (62) 98469-9686.

A programação inclui apresentação institucional sobre a história e a identidade da rede hoteleira, além de atividades práticas e técnicas.

Entre os conteúdos previstos no curso estão governança, com foco nas rotinas e padrões de qualidade do trabalho das camareiras, e demonstrações de arrumação, limpeza, checagem e reposição de enxoval.

Também serão abordados cuidados necessários nas áreas comuns do hotel, com ênfase na importância da manutenção preventiva e do atendimento imediato a imprevistos.

