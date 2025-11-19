Antes de partir, Valeriano Filho publicou carta onde desabafou sobre fé, dor e gratidão. Leia

No texto publicado no Instagram, cerimonialista falou abertamente do período difícil que enfrentava

Isabella Valverde - 19 de novembro de 2025

Valeriano Filho, cerimonialista. (Foto: Reprodução)

Menos de um mês antes de morrer, o cerimonialista Valeriano Filho publicou no Instagram uma carta aberta falando sobre os desafios enfrentados. O texto foi postado em 22 de outubro, quando ele completou 64 anos, e hoje ganha novo significado após sua partida nesta terça-feira (18).

Na mensagem, Valeriano falou abertamente sobre o período difícil marcado por uma fratura no fêmur, o início da hemodiálise, complicações renais e problemas cardíacos. Ele descreveu o processo como doloroso e exaustivo, mas ressaltou que encontrou força na fé e no apoio das pessoas próximas.

A carta também trouxe reflexões sobre alegria, amizade e superação. Valeriano contou que, apesar das dificuldades, não perdeu o humor nem o desejo de continuar vivendo com esperança. Ele agradeceu familiares e amigos que o ajudaram com orações, apoio emocional e até financeiro.

Em um dos trechos mais marcantes, escreveu que “o palco é o mesmo, só muda o texto da peça”, indicando que, apesar das transformações impostas pela doença, ele ainda acreditava em novos capítulos para sua história.

Valeriano foi uma das figuras mais conhecidas do círculo social de Anápolis, especialmente em casamentos e eventos de alto padrão.

Era lembrado pela personalidade forte e por uma trajetória marcada por momentos intensos, elogios, polêmicas e episódios que repercutiram além da cidade, como no episódio em que ofendeu uma empregada doméstica e foi condenado por isso.

Ele será sepultado nesta quarta-feira (19), às 14h, no Cemitério São Miguel.

Leia a carta na íntegra

“Hoje completo mais uma etapa da minha vida. De todos os anos, esses dois últimos não foram fáceis de enfrentar e seguir. Tive uma fratura no fêmur e, logo depois, vieram os problemas nos rins. A hemodiálise, que vocês não imaginam o quanto é sofrida, passou a fazer parte da minha rotina. Por último, os problemas cardíacos, agravados pela própria hemodiálise. Durante esse período, eu tinha uma única opção: me agarrar a Deus. Não como consolo ou desespero, mas com fé de que Ele me daria forças para enfrentar tudo com a mesma alegria de décadas passadas. Eu sou feliz, eu sou alegre e não dependo de ser ou ter para viver essa felicidade. Cultivei, ao longo desses anos, a simpatia de amigos queridos e verdadeiros, que se tornaram rochas ao me ajudar e me fortalecer com orações, apoio e até ajuda financeira. Sou grato a todos os amigos e familiares por participarem comigo desses anos tão diferentes da minha vida. O palco é o mesmo, só muda o texto da peça. E vamos seguir juntos, com a certeza de que nossa história ainda terá outros episódios. E nós vamos decifrá-los com a presença de Deus no nosso coração e nas nossas atitudes de amor e carinho. Viva mais um ano de vida. Viva a felicidade de poder comemorar a vitória, mesmo diante de tantos desafios. E viva vocês, que me fazem sentir vivo e cheio de amor para dar. Jesus abençoe o meu dia e o de todos que sempre estiveram ao meu lado e torceram por mim. Parabéns para mim.”

