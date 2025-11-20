Conheça a carne de segunda que é uma delícia para o churrasco e não perde em nada para a picanha

Há um segredo nas prateleiras que muitos ignoram e um corte subestimado pode mudar completamente a forma como você prepara seu churrasco

Magno Oliver - 20 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Em tempos em que o preço da carne segue como um dos grandes desafios do consumidor brasileiro, muitos churrasqueiros têm redescoberto cortes considerados “de segunda”, mas que surpreendem pelo sabor, pela maciez e pela versatilidade na grelha.

A picanha, por exemplo, continua sendo a estrela das confraternizações de fim de ano, mas não é mais a única protagonista capaz de entregar suculência e aquela gordura equilibrada que faz toda diferença no assado.

E entre os cortes que ganharam novo status, um deles se destaca por reunir custo acessível, preparo fácil e um sabor marcante que conquista até quem é fã inveterado da picanha.

Esse corte é a fraldinha, peça tradicionalmente ignorada em muitos açougues, mas que hoje figura entre as preferidas dos churrasqueiros. Apesar de classificada como “carne de segunda” por padrão comercial, a fraldinha é extremamente macia, saborosa e possui fibras longas que, quando cortadas corretamente, entregam uma textura digna de carnes mais nobres.

Essa peça tem uma camada moderada de gordura e uma concentração natural de sucos que se mantém mesmo em altas temperaturas. Seu sabor é intenso e agrada facilmente quem busca protagonismo no prato sem depender do preço elevado de cortes premium.

Por ter fibras longas, a fraldinha exige apenas um cuidado básico: fatiar sempre contra as fibras após o preparo. Esse simples detalhe transforma completamente a textura, deixando a carne incrivelmente macia, muitas vezes mais do que alguns cortes de primeira.

Por ser fina e extensa, a fraldinha tem cozimento rápido e uniforme, o que favorece churrascos com muita rotatividade de porções. Além disso, permite que o churrasqueiro sirva cortes no ponto certo sem grande esforço de controle de brasa.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!