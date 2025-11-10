Descubra o segredo dos churrasqueiros: técnica para o peixe não grudar na grelha

Simples truques de cozinha garantem um peixe assado suculento, dourado e inteiro — sem o risco de grudar na grelha e estragar o prato

Isabella Valverde - 10 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Vladimir Srajber)

Preparar um bom peixe assado na grelha pode parecer simples, mas quem já tentou sabe o quanto é frustrante ver o filé se desmanchar ou grudar no metal.

O segredo dos churrasqueiros, porém, está em pequenas técnicas que fazem toda a diferença — e garantem um resultado digno de restaurante, com o peixe suculento, firme e dourado.

Seja para um almoço em família ou uma reunião entre amigos, essas dicas práticas vão transformar o modo como você prepara o peixe na grelha.

Descubra o segredo dos churrasqueiros: técnica para o peixe não grudar na grelha

1. Mantenha a pele do peixe

Pode parecer apenas um detalhe, mas assá-lo com a pele é uma das formas mais eficazes de evitar que grude. A gordura natural presente nela atua como uma barreira protetora, impedindo o contato direto da carne com o metal. De quebra, ainda preserva a suculência e o sabor.

2. Passe uma batata crua na grelha

Antes de começar o preparo, lave e seque bem a grelha. Em seguida, corte uma batata ao meio e esfregue-a ainda úmida sobre toda a superfície. O amido liberado pela batata forma uma fina película que reduz a aderência do peixe, facilitando a remoção após o assado.

3. Marine com azeite ou manteiga

Uma boa marinada também é aliada da perfeição. Misture azeite ou manteiga com ervas e temperos de sua preferência e deixe o peixe descansar nessa mistura por alguns minutos. Além de realçar o sabor, a gordura cria uma camada protetora que impede o ressecamento e o contato direto com a grelha.

4. Use uma “caminha” de limão

Para quem gosta de praticidade e sabor extra, uma dica infalível é fazer uma base de rodelas grossas de limão na grelha antes de colocar o peixe. As frutas agem como um suporte natural que evita o contato direto da pele com o metal — e, de quebra, aromatizam o assado com um toque cítrico irresistível.

Com essas técnicas simples, você garante um peixe dourado, suculento e inteiro, sem o pesadelo de vê-lo grudando ou se desfazendo na grelha. É o tipo de segredo que os churrasqueiros experientes guardam — e que agora você também pode usar para impressionar à mesa.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!