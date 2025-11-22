Membro do PCC e condenado pelo assalto ao Banco Central: saiba quem era Pedro Bó, morto pela PM em Anápolis
Além de diversos crimes na modalidade do Novo Cangaço, ele também tinha grande influência no tráfico internacional de drogas
O criminoso José Almeida Santana, de alcunha “Pedro Bó”, morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) na tarde deste sábado (22), em Anápolis, carregava uma extensa ficha criminal. Com ligações com a alta cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC), diversas passagens por tráfico de drogas e um dos envolvidos no grande assalto ao Banco Central, em 2005.
Em 2014, inclusive, ele foi alvo da chamada Operação Krull, que visou desarticular a rede de tráfico internacional. Nela, foram cumpridos mandados de prisão e busca, nos quais se encontrou documento ligando Pedro Bó ao comércio de cocaína entre países e ao financiamento de sua estrutura criminosa.
O Ministério Público Federal (MPF) o considerou como importante integrante de uma quadrilha que movimentava cerca de uma tonelada de pasta-base de cocaína por mês.
Em relação ao assalto ao Banco Central de Fortaleza, em 2005, Pedro Bó é citado em documentos judiciais como parte do grupo que escavou o túnel usado para invadir o cofre.
No processo do caso, ele foi condenado por furto qualificado, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.
Quanto à conexão com o PCC, o próprio MPF atestou a ligação dele com a alta cúpula do grupo, reforçando a “periculosidade concreta” que o mesmo representava para a ordem pública.
