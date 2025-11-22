Membro do PCC e condenado pelo assalto ao Banco Central: saiba quem era Pedro Bó, morto pela PM em Anápolis

Além de diversos crimes na modalidade do Novo Cangaço, ele também tinha grande influência no tráfico internacional de drogas

Davi Galvão - 22 de novembro de 2025

Pedro Bó foi morto após reagir a uma abordagem. (Foto: Reprodução)

O criminoso José Almeida Santana, de alcunha “Pedro Bó”, morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM) na tarde deste sábado (22), em Anápolis, carregava uma extensa ficha criminal. Com ligações com a alta cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC), diversas passagens por tráfico de drogas e um dos envolvidos no grande assalto ao Banco Central, em 2005.

Em 2014, inclusive, ele foi alvo da chamada Operação Krull, que visou desarticular a rede de tráfico internacional. Nela, foram cumpridos mandados de prisão e busca, nos quais se encontrou documento ligando Pedro Bó ao comércio de cocaína entre países e ao financiamento de sua estrutura criminosa.

O Ministério Público Federal (MPF) o considerou como importante integrante de uma quadrilha que movimentava cerca de uma tonelada de pasta-base de cocaína por mês.

Em relação ao assalto ao Banco Central de Fortaleza, em 2005, Pedro Bó é citado em documentos judiciais como parte do grupo que escavou o túnel usado para invadir o cofre.

No processo do caso, ele foi condenado por furto qualificado, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

Quanto à conexão com o PCC, o próprio MPF atestou a ligação dele com a alta cúpula do grupo, reforçando a “periculosidade concreta” que o mesmo representava para a ordem pública.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!