Dois motoristas de ônibus morrem em grave acidente na BR-153
Veículo de transporte interestadual transportava nove passageiros de Balsas (MA) para Goiânia
Dois motoristas de um ônibus interestadual morreram após uma colisão traseira envolvendo um caminhão, na madrugada desta quarta-feira (26), na BR-153, em trecho que passa por Hidrolina, região Norte de Goiás.
As vítimas eram o condutor do ônibus e o motorista reserva, que descansava na cabine no momento do impacto. Eles ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local.
O ônibus fazia a linha Balsas (MA)–Goiânia e transportava nove passageiros. Uma passageira sofreu ferimentos mais graves e recebeu atendimento da equipe da concessionária que administra o trecho. Os outros ocupantes tiveram apenas escoriações leves ou saíram ilesos.
De acordo com informações preliminares, os dois veículos seguiam no mesmo sentido quando o ônibus bateu na traseira do caminhão. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.
O caminhoneiro, de 60 anos, realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia, e o caso seguirá sob investigação para apurar as causas do acidente.
