Dois motoristas de ônibus morrem em grave acidente na BR-153

Veículo de transporte interestadual transportava nove passageiros de Balsas (MA) para Goiânia

Augusto Araújo - 26 de novembro de 2025

Ônibus colidiu com caminhão na BR-153. (Foto: Divulgação/PRF)

Dois motoristas de um ônibus interestadual morreram após uma colisão traseira envolvendo um caminhão, na madrugada desta quarta-feira (26), na BR-153, em trecho que passa por Hidrolina, região Norte de Goiás.

As vítimas eram o condutor do ônibus e o motorista reserva, que descansava na cabine no momento do impacto. Eles ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local.

O ônibus fazia a linha Balsas (MA)–Goiânia e transportava nove passageiros. Uma passageira sofreu ferimentos mais graves e recebeu atendimento da equipe da concessionária que administra o trecho. Os outros ocupantes tiveram apenas escoriações leves ou saíram ilesos.

De acordo com informações preliminares, os dois veículos seguiam no mesmo sentido quando o ônibus bateu na traseira do caminhão. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.

O caminhoneiro, de 60 anos, realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia, e o caso seguirá sob investigação para apurar as causas do acidente.

