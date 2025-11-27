5 hábitos cientificamente comprovados para reduzir o famoso culote
Pequenos ajustes na rotina ajudam a diminuir a gordura lateral do quadril e melhorar o contorno corporal
Muita gente até consegue controlar o peso, perder barriga ou definir alguma parte do corpo, mas basta olhar no espelho para perceber que o culote insiste em ficar ali.
É aquela gordurinha teimosa na lateral do quadril que parece ter vontade própria: chega rápido, vai embora devagar e incomoda pelo volume e pelo caimento das roupas.
O mais curioso é que, ao contrário do que muitos acreditam, não existe um exercício milagroso para “secar só o culote”. Ele está ligado a genética, hormônios e ao modo como o corpo de cada pessoa armazena gordura.
Mas isso não significa que não dá para reduzir. Na verdade, alguns hábitos têm comprovação científica e ajudam muito a diminuir essa região quando feitos com consistência.
Aqui estão os seis mais eficazes:
1- Exercícios que aceleram o metabolismo
Treinos que fortalecem pernas e quadril são fundamentais, porque aumentam massa muscular e fazem o corpo gastar mais energia ao longo do dia.
Agachamentos, variações de passadas, movimentos de quadril e exercícios de força criam um efeito de “modelagem natural” da região, deixando o culote menos evidente.
Além disso, incluir sessões de atividade aeróbica mais intensa, como treinos intervalados, acelera a queima de gordura geral e complementa o processo.
2- Alimentação que ajuda a secar o culote
No prato, pequenas escolhas fazem diferença. Aumentar o consumo de proteína ajuda a controlar a fome, manter massa magra e facilitar a queima de gordura.
Por outro lado, reduzir açúcar, massas brancas e ultraprocessados impede novos acúmulos justamente nas áreas mais sensíveis, como a lateral do quadril.
Quando o corpo recebe alimentos mais equilibrados, ele responde melhor e muito mais rápido.
3- Sono que regula hormônios
Dormir bem faz parte do processo. Noites curtas aumentam cortisol, deixam o corpo mais inchado e pioram a capacidade de queimar gordura.
Já um sono regulado melhora o humor, ajusta hormônios e deixa o metabolismo mais eficiente, o que ajuda diretamente na redução do culote.
4- Hidratação para reduzir retenção
Beber água o suficiente também é essencial. Parte do “volume” nessa região vem de inchaço, e não de gordura.
A hidratação melhora a circulação, diminui retenção e deixa a área menos marcada, especialmente em dias quentes ou após alimentação rica em sal.
5- Consistência é o que dá resultado
Nenhum hábito faz milagre sozinho, mas a combinação de movimento, alimentação equilibrada, sono regulado e hidratação cria exatamente o ambiente ideal para o corpo perder gordura onde ela mais incomoda.
O processo é gradual, mas funciona e a mudança no quadril começa a aparecer quando a rotina está alinhada.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!