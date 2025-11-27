5 hábitos cientificamente comprovados para reduzir o famoso culote

Pequenos ajustes na rotina ajudam a diminuir a gordura lateral do quadril e melhorar o contorno corporal

Gabriel Yuri Souto - 27 de novembro de 2025

(Imagem: Reprodução/ IA)

Muita gente até consegue controlar o peso, perder barriga ou definir alguma parte do corpo, mas basta olhar no espelho para perceber que o culote insiste em ficar ali.

É aquela gordurinha teimosa na lateral do quadril que parece ter vontade própria: chega rápido, vai embora devagar e incomoda pelo volume e pelo caimento das roupas.

O mais curioso é que, ao contrário do que muitos acreditam, não existe um exercício milagroso para “secar só o culote”. Ele está ligado a genética, hormônios e ao modo como o corpo de cada pessoa armazena gordura.

Mas isso não significa que não dá para reduzir. Na verdade, alguns hábitos têm comprovação científica e ajudam muito a diminuir essa região quando feitos com consistência.

Aqui estão os seis mais eficazes:

1- Exercícios que aceleram o metabolismo

Treinos que fortalecem pernas e quadril são fundamentais, porque aumentam massa muscular e fazem o corpo gastar mais energia ao longo do dia.

Agachamentos, variações de passadas, movimentos de quadril e exercícios de força criam um efeito de “modelagem natural” da região, deixando o culote menos evidente.

Além disso, incluir sessões de atividade aeróbica mais intensa, como treinos intervalados, acelera a queima de gordura geral e complementa o processo.

2- Alimentação que ajuda a secar o culote

No prato, pequenas escolhas fazem diferença. Aumentar o consumo de proteína ajuda a controlar a fome, manter massa magra e facilitar a queima de gordura.

Por outro lado, reduzir açúcar, massas brancas e ultraprocessados impede novos acúmulos justamente nas áreas mais sensíveis, como a lateral do quadril.

Quando o corpo recebe alimentos mais equilibrados, ele responde melhor e muito mais rápido.

3- Sono que regula hormônios

Dormir bem faz parte do processo. Noites curtas aumentam cortisol, deixam o corpo mais inchado e pioram a capacidade de queimar gordura.

Já um sono regulado melhora o humor, ajusta hormônios e deixa o metabolismo mais eficiente, o que ajuda diretamente na redução do culote.

4- Hidratação para reduzir retenção

Beber água o suficiente também é essencial. Parte do “volume” nessa região vem de inchaço, e não de gordura.

A hidratação melhora a circulação, diminui retenção e deixa a área menos marcada, especialmente em dias quentes ou após alimentação rica em sal.

5- Consistência é o que dá resultado

Nenhum hábito faz milagre sozinho, mas a combinação de movimento, alimentação equilibrada, sono regulado e hidratação cria exatamente o ambiente ideal para o corpo perder gordura onde ela mais incomoda.

O processo é gradual, mas funciona e a mudança no quadril começa a aparecer quando a rotina está alinhada.

