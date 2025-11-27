Identificados os motoristas de ônibus que morreram em grave acidente na BR-153

Conhecidos e amigos se uniram em comoção aos profissionais, que ficaram presos às ferragens

Natália Sezil - 27 de novembro de 2025

José Edson Ferreira dos Santos seria o condutor titular, enquanto Carlos Alberto Coelho dos Santos Lopes trabalhava como motorista reserva. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foram identificados os dois motoristas de ônibus que morreram em um grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (26) na BR-153, no trecho que passa por Hidrolina, região Norte de Goiás.

José Edson Ferreira dos Santos seria o condutor titular, enquanto Carlos Alberto Coelho dos Santos Lopes trabalhava como motorista reserva – ele descansava na cabine no momento do impacto.

Ambos ficaram presos às ferragens após o ônibus colidir na traseira de um caminhão. Eles morreram ainda no local.

O transporte interestadual fazia a linha Balsas (MA)-Goiânia e transportava nove passageiros. O acidente aconteceu a cerca de 250 km do destino final.

Uma mulher sofreu ferimentos mais graves e recebeu atendimento da equipe da concessionária que administra o trecho. Os outros ocupantes tiveram apenas escoriações leves.

Em nota oficial, a Falone Transportes e Turismo Ltda. manifestou profundo pesar pelo falecimento dos colaboradores e se solidarizou com as famílias enlutadas, “prestando todo o suporte necessário”.

A empresa escreveu que “reafirma seu compromisso permanente com a segurança e informa que colabora integralmente com as autoridades competentes para a completa apuração das circunstâncias do ocorrido”.

Nos comentários da publicação, amigos e conhecidos manifestaram comoção pela perda. “Os meninos eram humildade pura, profissionais, amigos. José Edson e Carlos eternos em nossos corações!!!”, compartilhou um.

Um cliente da empresa relatou: “Recebo com imensa tristeza a notícia da perda do Carlos Alberto e do José Edson. Como passageiro frequente, tive a honra de conviver com esses dois profissionais que sempre me trataram com atenção, respeito e humanidade”.

Continuou: “Dói saber que pessoas tão prestativas e gentis partiram assim. Deixo minha solidariedade às famílias e à equipe da Falone. A memória deles seguirá viva em todos que foram tocados por sua dedicação”.

