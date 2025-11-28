Ela comprou um iPhone na Amazon, mas o que veio na caixa foi outra coisa

A história viralizou porque mostra como situações inesperadas podem acontecer até com quem está acostumado a comprar on-line

Pedro Ribeiro - 28 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Instagram/@Sou.Paularosa)

Comprar um iPhone pela internet costuma ser uma experiência rápida, prática e segura.

Porém, quando algo foge do esperado, o susto vem na mesma velocidade.

E foi exatamente isso que aconteceu com quem acreditava estar prestes a receber um iPhone novinho em casa.

A história ganhou atenção porque mostra como situações inesperadas podem acontecer até com quem está acostumado a comprar on-line — e, por isso, entender como agir faz toda a diferença.

A compra que virou frustração

A empreendedora digital Paula Rosa, de 44 anos, decidiu investir em um iPhone 16 Pro Max pela Amazon.

Pagou R$ 8.549 e aguardou o produto com a confiança de quem já fez várias compras na plataforma sem problemas.

No entanto, ao abrir a caixa externa, percebeu algo estranho.

A embalagem do aparelho não tinha o plástico protetor habitual.

E, ao abrir a caixa do suposto iPhone, o choque: no lugar do celular, havia um pedaço de azulejo quebrado.

Paula contou que nunca passou por algo parecido e que a aparência da caixa já levantou suspeitas.

Mesmo assim, não esperava encontrar um objeto completamente diferente do produto comprado.

O que a Amazon respondeu

Assim que percebeu o problema, ela entrou em contato com o atendimento da Amazon e pediu reembolso.

A resposta, porém, aumentou ainda mais a frustração.

Pelo e-mail enviado à cliente, a empresa afirmou que o iPhone “estava na caixa entregue à transportadora quando saiu do centro de distribuição”.

Por isso, não iria reembolsar ou substituir o item.

Sem retorno positivo, Paula buscou seus direitos. Registrou boletim de ocorrência e procurou o Procon para denunciar o caso.

A descoberta do número de série

Enquanto tentava entender o que havia acontecido, Paula decidiu consultar o número de série da embalagem no site da Apple.

E a surpresa foi ainda maior. Segundo o sistema, o iPhone correspondente àquele número já havia sido ativado no dia 1º de setembro, ou seja, 17 dias antes da compra real — um forte indício de fraude.

Essa informação reforça que algo errado aconteceu antes do produto chegar à casa da consumidora.

Agora, ela aguarda os desdobramentos legais e afirma que continuará lutando para conseguir o reembolso.

O que o consumidor pode aprender com o caso

Situações como essa mostram como é importante acompanhar todas as etapas da entrega, fotografar embalagens, registrar qualquer irregularidade e guardar todos os comprovantes.

Esses cuidados ajudam em casos de contestação e facilitam a atuação de órgãos de defesa do consumidor.

Além disso, sempre vale consultar o número de série de produtos de alto valor, como um iPhone, para confirmar se o aparelho é realmente novo e ainda não foi ativado.

Confira o vídeo:

