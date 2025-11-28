Saiba como emitir a 2ª via da certidão de nascimento, casamento ou óbito sem sair de casa

Agora você consegue solicitar esse e outros documentos diretamente pela internet, de forma rápida, prática e sem enfrentar filas

Pedro Ribeiro - 28 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A certidão de nascimento é um dos documentos mais importantes da vida de qualquer pessoa, e por isso saber como emitir a 2ª via sem complicações faz toda a diferença.

Hoje, tudo ficou muito mais simples. Agora você consegue solicitar esse e outros documentos diretamente pela internet, de forma rápida, prática e sem enfrentar filas.

Assim, você resolve tudo de casa, com poucos cliques e total segurança.

Como solicitar a 2ª via pela internet

A emissão pode ser feita no site oficial do Registro Civil, o registrocivil.org.br.

O processo é intuitivo e pensado para facilitar a vida de quem precisa do documento com urgência.

Para começar, basta acessar a plataforma e fazer login.

O portal permite entrar com a conta GOV.BR, com cadastro próprio ou até com certificado digital ICP-Brasil.

Assim, você escolhe a opção que for mais simples para o seu caso.

Em seguida, será necessário informar os dados do registro. Isso inclui livro, folha e termo da sua certidão de nascimento ou do documento desejado.

Esses dados aparecem na via antiga, então é importante tê-la por perto.

Depois, você escolhe se prefere receber a versão digital em PDF, solicitar a impressão ou pedir o envio pelos Correios. Tudo é feito online, sem deslocamentos.

Quanto custa a 2ª via

O valor da solicitação depende do estado e do tipo de entrega escolhido. As opções mais comuns são:

• Retirada no cartório: cerca de R$ 50,95

• Pedido online com retirada no cartório ou envio digital por e-mail: cerca de R$ 78,14

• Entrega pelos Correios: cerca de R$ 102,00

O preço exato aparece automaticamente no site depois que você seleciona o estado e a cidade.

A plataforma também oferece várias formas de pagamento: cartão de crédito, boleto, PIX ou conta virtual.

Dessa forma, você finaliza o pedido do jeito que achar mais conveniente.

Dicas importantes antes de solicitar

Mesmo com tantos sites oferecendo o serviço, o ideal é sempre usar o portal oficial do Registro Civil.

Isso evita valores mais altos e reduz o risco de cair em páginas intermediárias que cobram taxas desnecessárias.

Além disso, escolher a versão digital pode ser uma boa ideia quando você precisa da certidão de nascimento rapidamente, já que o documento em PDF costuma ser liberado em pouco tempo.

Por que usar o serviço online

Emitir a 2ª via pela internet traz várias vantagens. Além de economizar tempo, o processo é simples e acessível para diferentes perfis de usuários.

Além disso, você pode acompanhar o andamento da solicitação e receber o documento no formato mais conveniente.

Tudo isso ajuda quem precisa do documento para matrículas, viagens, processos jurídicos ou qualquer outra situação em que a certidão de nascimento seja obrigatória.

