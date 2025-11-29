Com remuneração de até R$ 1.518 e benefícios, Banco do Brasil convoca jovens de todo país

Além do salário, existe um pacote de vantagens e uma formação completa que pode transformar o futuro profissional de quem participa

Pedro Ribeiro - 29 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A remuneração oferecida pelo Programa Aprendiz BB chama a atenção de muitos jovens que desejam iniciar a vida profissional.

A cada nova atualização sobre o programa, fica evidente que ele abre portas para quem busca a primeira experiência com carteira assinada.

Por isso, entender como ele funciona ajuda você a decidir se essa oportunidade combina com seus objetivos.

O que é o Programa Aprendiz BB

O Programa Aprendiz BB busca formar adolescentes e jovens de baixa renda. Ele funciona de maneira simples: você aprende na prática dentro das unidades do Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, participa de aulas teóricas em entidades parceiras.

Essa combinação favorece o desenvolvimento pessoal e profissional, já que conecta teoria e prática de forma equilibrada.

Além disso, o banco oferece remuneração equivalente a 1 salário mínimo nacional — hoje R$ 1.518 — e complementa com auxílio alimentação de R$ 200, vale-transporte, plano de saúde e direitos trabalhistas garantidos pela Lei da Aprendizagem.

Dessa forma, o programa se torna ainda mais atrativo.

Formação prática e impacto social

O Banco do Brasil já recebeu mais de 50 mil aprendizes em todo o país.

Muitos participantes seguiram carreira na instituição, porque o programa apresenta o ambiente corporativo de forma gradual e orientada.

Assim, o jovem desenvolve competências importantes, como atendimento ao público, organização e responsabilidade.

A experiência oferecida permite que o adolescente cresça profissionalmente sem deixar de lado os estudos.

O programa valoriza a escola e exige frequência e bom aproveitamento, o que fortalece a rotina de aprendizagem.

Requisitos para participar

Para participar, o jovem precisa cumprir alguns critérios básicos:

• Ter entre 14 e 18 anos incompletos

• Estar matriculado na escola

• Pertencer a família com renda per capita de até meio salário mínimo

• Cursar pelo menos o 8º ano do ensino fundamental

Com isso, o programa direciona as vagas para quem realmente precisa de apoio para entrar no mercado de trabalho.

Jornada e rotina do aprendiz

A rotina do aprendiz funciona de maneira prática e organizada. A jornada dura 4 horas por dia e não interfere nas aulas.

Nos dias de prática, o jovem vive atividades simples e compatíveis com a idade, sempre com supervisão.

Em outros dias, participa das aulas teóricas nas entidades parceiras, onde aprende cidadania, ética, comunicação e noções administrativas.

Essa formação cria um caminho seguro para o jovem compreender o ambiente profissional e desenvolver postura adequada para futuras entrevistas e oportunidades.

Benefícios oferecidos pelo programa

O pacote de benefícios reforça a importância da oportunidade. O aprendiz recebe:

• Remuneração de R$ 1.518

• Auxílio alimentação de R$ 200

• Vale-transporte

• Plano de saúde

• 13º salário

• Férias remuneradas

• Proteção previdenciária

Esses benefícios tornam o programa uma opção valiosa para quem busca segurança, renda e crescimento profissional ao mesmo tempo.

Como funciona a seleção

O processo seletivo não acontece diretamente no Banco do Brasil.

As entidades sem fins lucrativos realizam as inscrições, analisam os critérios e encaminham os jovens para as unidades do banco.

Elas também acompanham o desenvolvimento do aprendiz durante todo o contrato, garantindo apoio pedagógico e orientação.

Essa estrutura facilita o processo e aproxima o programa das comunidades, já que cada entidade atua de acordo com a necessidade da região.

Por que o programa faz diferença

O Programa Aprendiz BB transforma a vida de muitos jovens. Ele oferece renda, experiência, orientação e chances reais de crescimento.

Além disso, contribui para diminuir a evasão escolar, já que exige matrícula ativa e frequência constante.

Desse modo, os participantes conquistam mais autonomia e ampliam suas possibilidades de futuro.

Como se candidatar

Para participar, você deve procurar entidades sem fins lucrativos credenciadas ao Banco do Brasil na sua região.

Elas divulgam as vagas e conduzem o processo seletivo conforme a demanda das unidades locais. Clique aqui e se inscreva!