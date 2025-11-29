Com remuneração de até R$ 1.518 e benefícios, Banco do Brasil convoca jovens de todo país
Além do salário, existe um pacote de vantagens e uma formação completa que pode transformar o futuro profissional de quem participa
A remuneração oferecida pelo Programa Aprendiz BB chama a atenção de muitos jovens que desejam iniciar a vida profissional.
A cada nova atualização sobre o programa, fica evidente que ele abre portas para quem busca a primeira experiência com carteira assinada.
Por isso, entender como ele funciona ajuda você a decidir se essa oportunidade combina com seus objetivos.
O que é o Programa Aprendiz BB
O Programa Aprendiz BB busca formar adolescentes e jovens de baixa renda. Ele funciona de maneira simples: você aprende na prática dentro das unidades do Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, participa de aulas teóricas em entidades parceiras.
Essa combinação favorece o desenvolvimento pessoal e profissional, já que conecta teoria e prática de forma equilibrada.
Além disso, o banco oferece remuneração equivalente a 1 salário mínimo nacional — hoje R$ 1.518 — e complementa com auxílio alimentação de R$ 200, vale-transporte, plano de saúde e direitos trabalhistas garantidos pela Lei da Aprendizagem.
Dessa forma, o programa se torna ainda mais atrativo.
Formação prática e impacto social
O Banco do Brasil já recebeu mais de 50 mil aprendizes em todo o país.
Muitos participantes seguiram carreira na instituição, porque o programa apresenta o ambiente corporativo de forma gradual e orientada.
Assim, o jovem desenvolve competências importantes, como atendimento ao público, organização e responsabilidade.
A experiência oferecida permite que o adolescente cresça profissionalmente sem deixar de lado os estudos.
O programa valoriza a escola e exige frequência e bom aproveitamento, o que fortalece a rotina de aprendizagem.
Requisitos para participar
Para participar, o jovem precisa cumprir alguns critérios básicos:
• Ter entre 14 e 18 anos incompletos
• Estar matriculado na escola
• Pertencer a família com renda per capita de até meio salário mínimo
• Cursar pelo menos o 8º ano do ensino fundamental
Com isso, o programa direciona as vagas para quem realmente precisa de apoio para entrar no mercado de trabalho.
Jornada e rotina do aprendiz
A rotina do aprendiz funciona de maneira prática e organizada. A jornada dura 4 horas por dia e não interfere nas aulas.
Nos dias de prática, o jovem vive atividades simples e compatíveis com a idade, sempre com supervisão.
Em outros dias, participa das aulas teóricas nas entidades parceiras, onde aprende cidadania, ética, comunicação e noções administrativas.
Essa formação cria um caminho seguro para o jovem compreender o ambiente profissional e desenvolver postura adequada para futuras entrevistas e oportunidades.
Benefícios oferecidos pelo programa
O pacote de benefícios reforça a importância da oportunidade. O aprendiz recebe:
• Remuneração de R$ 1.518
• Auxílio alimentação de R$ 200
• Vale-transporte
• Plano de saúde
• 13º salário
• Férias remuneradas
• Proteção previdenciária
Esses benefícios tornam o programa uma opção valiosa para quem busca segurança, renda e crescimento profissional ao mesmo tempo.
Como funciona a seleção
O processo seletivo não acontece diretamente no Banco do Brasil.
As entidades sem fins lucrativos realizam as inscrições, analisam os critérios e encaminham os jovens para as unidades do banco.
Elas também acompanham o desenvolvimento do aprendiz durante todo o contrato, garantindo apoio pedagógico e orientação.
Essa estrutura facilita o processo e aproxima o programa das comunidades, já que cada entidade atua de acordo com a necessidade da região.
Por que o programa faz diferença
O Programa Aprendiz BB transforma a vida de muitos jovens. Ele oferece renda, experiência, orientação e chances reais de crescimento.
Além disso, contribui para diminuir a evasão escolar, já que exige matrícula ativa e frequência constante.
Desse modo, os participantes conquistam mais autonomia e ampliam suas possibilidades de futuro.
Como se candidatar
Para participar, você deve procurar entidades sem fins lucrativos credenciadas ao Banco do Brasil na sua região.
Elas divulgam as vagas e conduzem o processo seletivo conforme a demanda das unidades locais. Clique aqui e se inscreva!