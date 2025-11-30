A regra simples que mais derruba candidatos em concursos e quase ninguém leva a sério

Um hábito básico, barato e ignorado por muitos candidatos influencia diretamente memória, foco e capacidade de raciocínio

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

A regra simples que mais derruba candidatos em concursos não está nos livros, não depende de técnica de estudo e nem envolve conteúdos complexos. O que realmente compromete o desempenho de milhares de pessoas é algo básico: uma boa noite de sono.

Embora pareça detalhe, a falta de descanso adequado prejudica memória, atenção, velocidade de raciocínio e até a capacidade de interpretar textos longos, exatamente o que as bancas mais exigem.

Mesmo assim, grande parte dos candidatos subestima esse ponto e tenta compensar com mais horas de estudo: o que só piora o resultado.

Por que dormir mal prejudica mais do que revisar pouco

O sono organiza informações que foram estudadas ao longo do dia. Quando a pessoa ignora essa regra simples, o cérebro não consegue consolidar as memórias, e tudo o que foi revisado perde força.

Além disso, noites mal dormidas reduzem a energia mental e aumentam o estresse, fatores que afetam diretamente a atenção.

É por isso que muitos candidatos relatam “branco”, dificuldade de entender questões longas ou sensação de cansaço extremo durante a prova.

Os efeitos silenciosos que reduzem foco e atenção sem a pessoa perceber

Dormir pouco interfere no controle emocional e deixa o cérebro mais lento, mesmo quando o candidato acredita estar bem. Esse estado reduz a velocidade para resolver questões, aumenta a chance de cair em pegadinhas e afeta a interpretação de itens com textos densos.

Quando essa falta de descanso se acumula por semanas, o candidato começa a ter dificuldades em conteúdos simples e acredita que o problema é falta de estudo — quando, na verdade, é falta de recuperação mental.

A rotina que melhora o rendimento mais do que horas extras de estudo

Para aplicar a regra simples que evita esse desgaste, especialistas recomendam:

Dormir de 7 a 9 horas por noite, sempre nos mesmos horários.

Evitar telas por pelo menos 1 hora antes de dormir, para não confundir o cérebro.

Revisar somente conteúdos leves à noite, deixando temas densos para o dia.

Criar um ritual de desaceleração, como banho morno ou leitura leve.

Evitar estudar de madrugada, já que o rendimento cai drasticamente.

Esse conjunto faz mais diferença no desempenho do que aumentar o volume de horas de estudo.

Por que essa regra simples vale mais do que qualquer técnica avançada

O cérebro em descanso funciona em velocidade maior, retém mais informações e interpreta textos longos com mais clareza. Isso significa que um candidato que dorme bem pode ter desempenho melhor do que alguém que estudou mais horas, mas chegou à prova exausto.

E como as provas de concurso são longas e exigem atenção constante, respeitar essa regra simples se torna uma das maiores vantagens competitivas.

