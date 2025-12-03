Empresária de Anápolis denuncia carro danificado por funcionários dentro de concessionária da Caoa

Situação foi toda registrada em publicações, feitas nas redes sociais da proprietária do veículo

Samuel Leão - 03 de dezembro de 2025

Carro teria sido danificado por funcionário da concessionária. (Foto: Reprodução)

Através de vídeos publicados no Instagram, a empresária Rafaella Campos resolveu denunciar uma situação vivida na concessionária da Caoa Changan, em Anápolis. Na terça-feira (02), ela teria levado o carro para realizar uma avaliação, mas teve como resultado um estrago no para-choque do veículo, que ela alega ter sido causado pela empresa.

“Eu trouxe meu carro em excelentes condições e olha como que eu estou com meu carro neste momento”, disse ela, enquanto mostrava a dianteira do carro danificada. “O funcionário da concessionária, simplesmente, arrebentou meu carro”, reforçou.

Nos registros, a empresária ainda expressa que teve que pedir ajuda para o marido, que tirou o dia para acompanhar a situação presencialmente. Ele teria ficado desde 13h30 até as 17h na unidade, tentando resolver o impasse.

“Eles querem resolver de um jeito que só vou ficar prejudicada. E a supervisora não quer resolver, quer me deixar no prejuízo, e eu não vou aceitar. Corram longe dessa concessionária, não é confiável, você traz seu carro novo e pega ele assim”, desabafou.

Por fim, ela expressou que a expectativa era sair da concessionária com um carro novo, mas realidade foi levar ele de volta para casa de guincho. A situação teria tido um desfecho apenas após as 18h.

O Portal 6 entrou em contato com a equipe de comunicação da empresa, que afirmou ter se comprometido a oferecer todo o apoio necessário ao cliente.

