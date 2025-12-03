Empresária de Anápolis denuncia carro danificado por funcionários dentro de concessionária da Caoa
Situação foi toda registrada em publicações, feitas nas redes sociais da proprietária do veículo
Através de vídeos publicados no Instagram, a empresária Rafaella Campos resolveu denunciar uma situação vivida na concessionária da Caoa Changan, em Anápolis. Na terça-feira (02), ela teria levado o carro para realizar uma avaliação, mas teve como resultado um estrago no para-choque do veículo, que ela alega ter sido causado pela empresa.
“Eu trouxe meu carro em excelentes condições e olha como que eu estou com meu carro neste momento”, disse ela, enquanto mostrava a dianteira do carro danificada. “O funcionário da concessionária, simplesmente, arrebentou meu carro”, reforçou.
Nos registros, a empresária ainda expressa que teve que pedir ajuda para o marido, que tirou o dia para acompanhar a situação presencialmente. Ele teria ficado desde 13h30 até as 17h na unidade, tentando resolver o impasse.
“Eles querem resolver de um jeito que só vou ficar prejudicada. E a supervisora não quer resolver, quer me deixar no prejuízo, e eu não vou aceitar. Corram longe dessa concessionária, não é confiável, você traz seu carro novo e pega ele assim”, desabafou.
Por fim, ela expressou que a expectativa era sair da concessionária com um carro novo, mas realidade foi levar ele de volta para casa de guincho. A situação teria tido um desfecho apenas após as 18h.
O Portal 6 entrou em contato com a equipe de comunicação da empresa, que afirmou ter se comprometido a oferecer todo o apoio necessário ao cliente.
