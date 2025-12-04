Suco que limpa o fígado, desintoxica o corpo e ajuda a começar o dia com energia

Viralizou nas redes um preparo líquido acessível simples que promete transformar o modo como o corpo reage logo pela manhã

Magno Oliver - 04 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Receitas Sem Blá Blá Blá)

Começar o dia com um bom suco natural para limpar o organismo é um hábito cada vez mais comum entre quem busca bem-estar.

Entre as opções mais comentadas, a mistura de beterraba, casca de maçã, água e meio limão ganhou fama por unir nutrientes importantes e efeitos associados à limpeza do organismo e do fígado.

A beterraba é rica em antioxidantes, nitratos naturais e fibras que favorecem a função hepática. Seus compostos ajudam a reduzir o estresse oxidativo e estimulam a produção de enzimas que participam da filtragem das toxinas.

A casca de maçã complementa o efeito com pectina, fibra que auxilia na digestão e na eliminação de resíduos, enquanto o limão adiciona vitamina C e contribui para um ambiente digestivo mais equilibrado.

INGREDIENTES PARA FAZER O SUCO

– Meia beterraba crua

– 1 maçã com casca

– Suco de Meio limão

– 200 ml de água

MODO DE PREPARO

Primeiro passo é bater tudo no liquidificador e beber sem coar, de preferência em jejum, para potencializar os benefícios. Se quiser adoçado, coloque a quantidade de açúcar que preferir.

A combinação funciona como uma espécie de “empurrão” metabólico pela manhã. Os nitratos da beterraba aumentam o fluxo sanguíneo, o que pode melhorar a disposição e a sensação de energia.

Já a união entre fibras e antioxidantes cria um suporte natural para o processo de desintoxicação, ajudando o organismo a trabalhar de forma mais eficiente. A mistura também é refrescante e leve, o que favorece o consumo diário e facilita a adesão ao hábito.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!