Suco que limpa o fígado, desintoxica o corpo e ajuda a começar o dia com energia
Viralizou nas redes um preparo líquido acessível simples que promete transformar o modo como o corpo reage logo pela manhã
Começar o dia com um bom suco natural para limpar o organismo é um hábito cada vez mais comum entre quem busca bem-estar.
Entre as opções mais comentadas, a mistura de beterraba, casca de maçã, água e meio limão ganhou fama por unir nutrientes importantes e efeitos associados à limpeza do organismo e do fígado.
A beterraba é rica em antioxidantes, nitratos naturais e fibras que favorecem a função hepática. Seus compostos ajudam a reduzir o estresse oxidativo e estimulam a produção de enzimas que participam da filtragem das toxinas.
A casca de maçã complementa o efeito com pectina, fibra que auxilia na digestão e na eliminação de resíduos, enquanto o limão adiciona vitamina C e contribui para um ambiente digestivo mais equilibrado.
INGREDIENTES PARA FAZER O SUCO
– Meia beterraba crua
– 1 maçã com casca
– Suco de Meio limão
– 200 ml de água
MODO DE PREPARO
Primeiro passo é bater tudo no liquidificador e beber sem coar, de preferência em jejum, para potencializar os benefícios. Se quiser adoçado, coloque a quantidade de açúcar que preferir.
A combinação funciona como uma espécie de “empurrão” metabólico pela manhã. Os nitratos da beterraba aumentam o fluxo sanguíneo, o que pode melhorar a disposição e a sensação de energia.
Já a união entre fibras e antioxidantes cria um suporte natural para o processo de desintoxicação, ajudando o organismo a trabalhar de forma mais eficiente. A mistura também é refrescante e leve, o que favorece o consumo diário e facilita a adesão ao hábito.
