Conheça o país fascinante onde o brasileiro é rico e não precisa de visto para entrar

Isabella Valverde - 05 de dezembro de 2025

A Turquia se tornou um dos destinos mais procurados por viajantes do Brasil — e os motivos são simples: o poder de compra do brasileiro costuma ser maior no país, além da entrada facilitada.

Com a lira turca bastante desvalorizada em relação ao real, muitos turistas relatam que conseguem aproveitar hospedagens, alimentação e passeios de forma muito mais acessível do que em países europeus tradicionais.

Com isso, restaurantes, lojas, atrações e até serviços que seriam caros em outras partes do mundo acabam se tornando experiências mais baratas e confortáveis para quem chega do Brasil.

Entrada facilitada: brasileiros não precisam de visto

Outra grande vantagem é que brasileiros não precisam de visto para entrar na Turquia quando a viagem é a turismo. É possível permanecer no país por até 90 dias, bastando apresentar passaporte válido e passagem de retorno.

Essa facilidade torna o destino ainda mais atrativo para quem busca uma viagem completa, mas sem burocracia.

Um país que une o melhor do Oriente e do Ocidente

Localizada entre a Europa e a Ásia, a Turquia é um encontro fascinante de culturas. O país mistura influências do Império Otomano, da Grécia Antiga e de tradições islâmicas, criando uma atmosfera única que encanta qualquer visitante.

Em Istambul, a maior cidade do país, é possível vivenciar essa fusão histórica caminhando entre mesquitas monumentais, palácios de séculos passados e mercados tradicionais como o Grand Bazaar, um dos maiores do mundo.

Paisagens que parecem de outro planeta

Um dos cenários mais famosos do país é a Capadócia, conhecida pelos vales repletos de formações rochosas e pelos balões coloridos que tomam o céu ao amanhecer.

Já Pamukkale impressiona com suas piscinas naturais de águas termais azuladas que escorrem por terraços de calcário branco.

Além disso, praias paradisíacas como Antalya e Bodrum atraem viajantes que buscam mar cristalino, clima agradável e resorts de luxo com preços acessíveis aos olhos brasileiros.

História milenar preservada em cada detalhe

A Turquia também é um prato cheio para quem ama história. Entre os pontos mais impressionantes estão:

– Éfeso, uma das cidades antigas mais preservadas do mundo;

– Hagia Sophia, símbolo da arquitetura mundial;

– Palácio Topkapi, que já foi residência dos sultões otomanos;

– Troy, cidade lendária que inspirou mitos e filmes.

Cada região do país guarda capítulos importantes da humanidade.

Gastronomia rica, variada e muito barata para brasileiros

A culinária turca é um dos destaques da viagem. Pratos tradicionais como kebab, baklava, pide, mantı e o tradicional chá turco fazem parte da rotina e impressionam pelo sabor.

O melhor? Comer bem na Turquia costuma ser muito em conta, especialmente se comparado a países europeus vizinhos.

Por que a Turquia conquistou os brasileiros?

Além da facilidade de entrada e da boa relação de custo-benefício, a Turquia oferece:

– Segurança em áreas turísticas;

– Atrações para todos os perfis de viajantes;

– Experiências culturais riquíssimas;

– Hospedagens confortáveis por preços acessíveis.

Com tanta diversidade e vantagens, o país se tornou um dos destinos mais completos e surpreendentes do mundo.

Veja mais sobre o destino que tem encantado brasileiros:

