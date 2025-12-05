Foto de estudantes de Medicina da UniRV gera polêmica por gesto considerado misógino

Na imagem, rapazes fazem gesto unindo ponta dos dedos indicadores e dos polegares, simulando uma vagina

Gabriella Pinheiro - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma imagem divulgada por estudantes do 2º período de Medicina da Universidade de Rio Verde (UniRV), no Campus em Goiânia, tirada na quinta-feira (04), foi alvo de polêmica e acusações de misoginia.

Na fotografia, os rapazes fazem um gesto unindo a ponta dos dedos indicadores e dos polegares, simulando uma vagina.

Ao Mais Goiás, uma estudante afirmou que a imagem foi enviada em um grupo com outros alunos da instituição, o que deu início a uma série de críticas, enquanto outros normalizaram a situação.

Em nota, a UniRV informou que a Reitoria instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar responsabilidades e eventuais infrações. A universidade também afirmou que a postura dos estudantes não representa a instituição.

“A conduta apresentada, ao associar indevidamente a imagem da UniRV a manifestações de possível conotação ofensiva ou desrespeitosa, não representa a postura institucional, tampouco reflete o compromisso ético, profissional e humanista que orienta a formação de nossos estudantes, especialmente aqueles vinculados aos cursos da área da Saúde”, destacou a nota.

Leia a nota completa da UniRV:

“A Universidade de Rio Verde (UniRV) tomou conhecimento da divulgação, em redes sociais privadas, de uma imagem registrada em frente ao Campus Goiânia, na qual estudantes aparecem realizando gestos e utilizando elementos de contexto considerados impróprios, inadequados ao ambiente acadêmico e incompatíveis com os valores institucionais da UniRV.

A conduta apresentada, ao associar indevidamente a imagem da UniRV a manifestações de possível conotação ofensiva ou desrespeitosa, não representa a postura institucional, tampouco reflete o compromisso ético, profissional e humanista que orienta a formação de nossos estudantes, especialmente aqueles vinculados aos cursos da área da Saúde.

A UniRV mantém padrões rigorosos de conduta acadêmica e preza pela responsabilidade social, pela postura cidadã e pelo respeito à comunidade. Atitudes que contrariem tais princípios não são toleradas, principalmente quando repercutem negativamente na esfera pública e atingem a imagem institucional.

Diante dos fatos, a Reitoria informa que já foi instaurado procedimento administrativo disciplinar, nos termos das normas internas vigentes, a fim de apurar as responsabilidades e eventuais infrações disciplinares, assegurando-se o contraditório e ampla defesa aos envolvidos. As medidas cabíveis serão adotadas conforme o resultado da apuração.

A Universidade reafirma, por fim, seu compromisso permanente com a preservação de um ambiente acadêmico ético, respeitoso e alinhado aos valores da dignidade humana, da cidadania e do exercício profissional responsável, pilares fundamentais da missão institucional da UniRV.“

