Jovem autista que passou para medicina na UniEVANGÉLICA revela detalhe que não o fará estudar na instituição, em Anápolis

Bruno Batista Alves, de 18 anos, declarou, ainda, como considera a reação das pessoas em vê-lo passar

Paulo Roberto Belém - 05 de dezembro de 2025

Bruno Batista Alves, de 18 anos, passou no vestibular de medicina da UniEVANGÉLICA. (Foto: Reprodução)

Passar em medicina em uma universidade é motivo comemorado por muitos, mas que não deixa de ser comum. Agora, quando um jovem autista consegue o feito, obviamente é algo a ser notado.

Isso aconteceu com Bruno Batista Alves, de 18 anos, conforme foi adiantado em reportagem do Portal 6, citando a aprovação dele no vestibular, disputando a vaga sem qualquer tipo de prioridade.

Assim, ele pode ser o mais novo estudante da formação na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA).

Agora, ao O Popular, o jovem autista revelou o único detalhe que não o fará estudar na universidade da cidade em que mora. “Se eu for aprovado em uma federal, cancelo a matrícula e vou, mesmo que seja longe”, afirmou.

À publicação, o estudante classificou o modo em que as pessoas reagem ao fato da condição de autista e ter conquistado uma vaga no tão concorrido vestibular de medicina da UniEVANGÉLICA.

“Acho que supervalorizam minha aprovação só porque sou autista. Mas eu não vejo necessidade disso. Qualquer pessoa que se esforçasse como eu seria merecedora também”, disse.

