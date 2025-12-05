Receita de bolo mole de leite condensado: uma delícia para experimentar em casa

Pedro Ribeiro - 05 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube/ Canal Deleite Chocolates)

Leite condensado é o ingrediente que dá charme e sabor marcante a este bolo mole que muita gente adora preparar em casa.

Se você gosta de sobremesas simples, úmidas e cheias de conforto, esta receita vai cair muito bem.

Ela é rápida, usa ingredientes fáceis e não exige técnica. Você só precisa bater tudo no liquidificador e levar ao forno.

Então vamos ao preparo, passo a passo, sem complicação.

Por que esse bolo é tão especial

Primeiro, o leite condensado deixa a massa mais macia e com doçura na medida.

Por isso, é perfeito para quem gosta de sobremesas aconchegantes.

Segundo, a receita bate tudo no liquidificador. Assim, a preparação é rápida. Ainda por cima, o resultado é um bolo que agrada a todas as idades.

Ingredientes

3 ovos

3 xícaras de leite

3/4 xícara de açúcar

1 lata de leite condensado

2 xícaras de farinha de trigo

3 colheres de sopa de manteiga derretida

Preparo passo a passo

Pré-aqueça o forno a 180 graus. Unte uma forma média e polvilhe um pouco de farinha. No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o açúcar e a lata de leite condensado. Bata até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente a manteiga derretida e bata novamente por alguns segundos. Agora, junte a farinha de trigo aos poucos. Bata só até incorporar. Evite bater demais. Despeje a massa na forma preparada. Leve ao forno preaquecido. Asse por cerca de 45 minutos. Faça o teste do palito; ele deve sair limpo ou com poucas migalhas úmidas. Retire do forno e deixe esfriar um pouco antes de desenformar. O bolo fica macio, então manuseie com cuidado.

Dicas para um bolo ainda mais gostoso

Se quiser mais cremosidade, sirva com um fio extra de leite condensado por cima.

Para variar, acrescente raspas de limão à massa. Vai realçar o sabor do leite condensado.

Outra opção é cobrir com chocolate meio amargo derretido; combina muito bem com a doçura do leite condensado.

Conserve o bolo em recipiente fechado por até três dias. Ele fica mais saboroso no segundo dia.

Como servir

Sirva morno, se possível. Assim, a textura fica perfeita. Acompanhe com café, chá ou sorvete.

Crianças e adultos costumam aprovar. Além disso, é ótima receita para receber visitas sem complicação.

Pronto. Agora você tem uma receita clara e prática de bolo mole de leite condensado.

