Receita de bolo mole de leite condensado: uma delícia para experimentar em casa

Crianças e adultos costumam aprovar. Além disso, é ótima receita para receber visitas sem complicação

Leite condensado é o ingrediente que dá charme e sabor marcante a este bolo mole que muita gente adora preparar em casa.

Se você gosta de sobremesas simples, úmidas e cheias de conforto, esta receita vai cair muito bem.

Ela é rápida, usa ingredientes fáceis e não exige técnica. Você só precisa bater tudo no liquidificador e levar ao forno.

Então vamos ao preparo, passo a passo, sem complicação.

Por que esse bolo é tão especial

Primeiro, o leite condensado deixa a massa mais macia e com doçura na medida.

Por isso, é perfeito para quem gosta de sobremesas aconchegantes.

Segundo, a receita bate tudo no liquidificador. Assim, a preparação é rápida. Ainda por cima, o resultado é um bolo que agrada a todas as idades.

Ingredientes

  • 3 ovos

  • 3 xícaras de leite

  • 3/4 xícara de açúcar

  • 1 lata de leite condensado

  • 2 xícaras de farinha de trigo

  • 3 colheres de sopa de manteiga derretida

Preparo passo a passo

  1. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Unte uma forma média e polvilhe um pouco de farinha.

  2. No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o açúcar e a lata de leite condensado. Bata até ficar homogêneo.

  3. Em seguida, acrescente a manteiga derretida e bata novamente por alguns segundos.

  4. Agora, junte a farinha de trigo aos poucos. Bata só até incorporar. Evite bater demais.

  5. Despeje a massa na forma preparada. Leve ao forno preaquecido.

  6. Asse por cerca de 45 minutos. Faça o teste do palito; ele deve sair limpo ou com poucas migalhas úmidas.

  7. Retire do forno e deixe esfriar um pouco antes de desenformar. O bolo fica macio, então manuseie com cuidado.

Dicas para um bolo ainda mais gostoso

  • Se quiser mais cremosidade, sirva com um fio extra de leite condensado por cima.

  • Para variar, acrescente raspas de limão à massa. Vai realçar o sabor do leite condensado.

  • Outra opção é cobrir com chocolate meio amargo derretido; combina muito bem com a doçura do leite condensado.

  • Conserve o bolo em recipiente fechado por até três dias. Ele fica mais saboroso no segundo dia.

Como servir

Sirva morno, se possível. Assim, a textura fica perfeita. Acompanhe com café, chá ou sorvete.

Crianças e adultos costumam aprovar. Além disso, é ótima receita para receber visitas sem complicação.

Pronto. Agora você tem uma receita clara e prática de bolo mole de leite condensado.

