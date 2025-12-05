Receita de bolo mole de leite condensado: uma delícia para experimentar em casa
Crianças e adultos costumam aprovar. Além disso, é ótima receita para receber visitas sem complicação
Leite condensado é o ingrediente que dá charme e sabor marcante a este bolo mole que muita gente adora preparar em casa.
Se você gosta de sobremesas simples, úmidas e cheias de conforto, esta receita vai cair muito bem.
Ela é rápida, usa ingredientes fáceis e não exige técnica. Você só precisa bater tudo no liquidificador e levar ao forno.
Então vamos ao preparo, passo a passo, sem complicação.
Por que esse bolo é tão especial
Primeiro, o leite condensado deixa a massa mais macia e com doçura na medida.
Por isso, é perfeito para quem gosta de sobremesas aconchegantes.
Segundo, a receita bate tudo no liquidificador. Assim, a preparação é rápida. Ainda por cima, o resultado é um bolo que agrada a todas as idades.
Ingredientes
-
3 ovos
-
3 xícaras de leite
-
3/4 xícara de açúcar
-
1 lata de leite condensado
-
2 xícaras de farinha de trigo
-
3 colheres de sopa de manteiga derretida
Preparo passo a passo
-
Pré-aqueça o forno a 180 graus. Unte uma forma média e polvilhe um pouco de farinha.
-
No liquidificador, coloque os ovos, o leite, o açúcar e a lata de leite condensado. Bata até ficar homogêneo.
-
Em seguida, acrescente a manteiga derretida e bata novamente por alguns segundos.
-
Agora, junte a farinha de trigo aos poucos. Bata só até incorporar. Evite bater demais.
-
Despeje a massa na forma preparada. Leve ao forno preaquecido.
-
Asse por cerca de 45 minutos. Faça o teste do palito; ele deve sair limpo ou com poucas migalhas úmidas.
-
Retire do forno e deixe esfriar um pouco antes de desenformar. O bolo fica macio, então manuseie com cuidado.
Dicas para um bolo ainda mais gostoso
-
Se quiser mais cremosidade, sirva com um fio extra de leite condensado por cima.
-
Para variar, acrescente raspas de limão à massa. Vai realçar o sabor do leite condensado.
-
Outra opção é cobrir com chocolate meio amargo derretido; combina muito bem com a doçura do leite condensado.
-
Conserve o bolo em recipiente fechado por até três dias. Ele fica mais saboroso no segundo dia.
Como servir
Sirva morno, se possível. Assim, a textura fica perfeita. Acompanhe com café, chá ou sorvete.
Pronto. Agora você tem uma receita clara e prática de bolo mole de leite condensado.
