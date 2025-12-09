Leonardo recebe alta e surpreende ao descrever o que fez ele ser internado em hospital de Goiânia

Cantor explicou em vídeo o que provocou o mal-estar e garantiu que já retomou a rotina

Isabella Valverde - 09 de dezembro de 2025

Poliana postou nas redes sociais um vídeo do marido, Leonardo. (Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor Leonardo recebeu alta nesta terça-feira (09) após passar um período internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia.

Ele havia sido diagnosticado com gastroenterite e precisou de cuidados médicos por causa do quadro de desidratação. A informação foi compartilhada em um vídeo publicado nas redes sociais de Poliana Rocha, esposa do artista.

Já em casa, o sertanejo gravou um relato descontraído sobre o que o levou ao hospital. Leonardo contou que enfrentou um episódio intenso de diarreia, ficou desidratado e precisou de atendimento para realizar exames e receber soro.

Em clima bem-humorado, descreveu o mal-estar que sentiu antes da internação.

Mesmo após o susto, o cantor afirmou que está recuperado e que pretende manter a agenda prevista para os próximos dias. Entre os compromissos mencionados está a participação em um leilão beneficente em Campo Grande (MS).

Poliana também se manifestou nas redes sociais para agradecer à equipe que acompanhou o tratamento do marido.

Ela destacou o cuidado recebido no hospital e disse que ambos retornaram para casa tranquilos e agradecidos pelo atendimento.

No vídeo, Leonardo resumiu o episódio com seu jeito característico: “Gastroenterite. Resumindo: uma ‘caganeira’ brava. Desidratei, deu câimbra demais, tive que correr pro hospital, mas já tô em casa, beleza?”.

