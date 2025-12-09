Mega engarrafamento “empaca” motoristas na BR-060 entre Anápolis e Goiânia

Acidente envolvendo carreta demandou a interdição completa da pista pela Triunfo Concebra

Samuel Leão - 09 de dezembro de 2025

Engarrafamento se formou na BR-060. (Foto: Reprodução)

Do final da manhã para o começo da tarde desta terça-feira (09), um mega engarrafamento se formou na BR-060, no sentido Anápolis – Goiânia, e até o momento o volume de veículos parados segue crescendo.

Imagens registraram uma grande fila, que se inicia na altura do Centro de Convenções de Anápolis e chega até a praça de pedágio da via.

A situação ocorreu devido ao capotamento de uma carreta e, desde então, a pista foi interditada para a realização do destombamento.

Entretanto, vale ressaltar que o acidente aconteceu na última sexta-feira (05), envolvendo também um caminhão, com duas pessoas saindo ilesas e outra sendo encaminhada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) em estado moderado.

Contudo, a operação para remoção do veículo do local teve início apenas nesta terça-feira (09).

Motoristas “empacados” chegaram a afirmar que a paralisação no fluxo já dura mais de duas horas.

A reportagem entrou em contato com a concessionária responsável pela via, a Triunfo Concebra, que confirmou a informação e ainda informou que a pista acaba de ser liberada, de modo que o fluxo deve retomar a normalidade. Confira a nota:

Em atenção à manifestação, informamos que esta rodovia foi duplicada anterior a assunção da rodovia pela Triunfo Concebra, sendo que os retornos existentes atendem aos parâmetros do DNIT.

Na BR-060, km 109+300, sul, em Goianápolis/GO sentido a Goiânia/GO, há interdição total da pista para procedimento operacional de destombamento de carreta.

O procedimento é necessário, devido a acidente na sexta-feira (05/12), envolvendo também um caminhão. Foram um total de 3 pessoas envolvidas, duas ilesas e uma pessoa em estado moderado, que foi encaminhada ao HEANA, em Anápolis/GO.

Atuam nesta ocorrência equipes da Triunfo Concebra e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

