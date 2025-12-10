Fraude na venda de carro de luxo revela quadrilha que lavava milhões em criptomoedas, diz Polícia Civil de Goiás

Ação criminosa chamou atenção dos investigadores pela sofisticação e pelo uso de ativos digitais para ocultar origem dos valores ilícitos

Augusto Araújo - 10 de dezembro de 2025

Operações estão em andamento no estado de São Paulo (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), uma operação em quatro cidades do estado de São Paulo para combater um grupo criminoso suspeito de atuar em estelionatos eletrônicos e lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.

Conforme o Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), o esquema foi descoberto após uma fraude envolvendo a venda de um veículo de luxo anunciado em plataforma digital.

A ação criminosa chamou a atenção dos investigadores pela sofisticação e pelo uso de ativos digitais para ocultar a origem dos valores ilícitos.

Dessa forma, a PCGO deu início à Operação CriptoCar, com apoio do Ministério da Justiça e da Polícia Civil de São Paulo (PCSP).

Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão domiciliar, além do sequestro de bens avaliados em mais de R$ 3 milhões.

As diligências ocorrem simultaneamente em quatro cidades do estado de São Paulo, cujos nomes não foram divulgados até o momento para não comprometer o andamento das investigações.

A operação segue em andamento, e a polícia deve divulgar mais detalhes à medida que as equipes concluírem o cumprimento dos mandados e analisarem o material apreendido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!