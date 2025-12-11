Família de pastor que morreu após ser atingido por cilindro de oxigênio na UPA Alair Mafra receberá indenização

Sentença concluiu que fato, ocorrido em dezembro de 2024, pode ter agravado estado de saúde do paciente

Samuel Leão - 11 de dezembro de 2025

Pastor Domingos não resistiu aos ferimentos e faleceu. (Foto: Reprodução)

O município de Anápolis foi condenado pela Justiça a pagar indenização à família do pastor Domingos Lapa da Rocha, na época com 66 anos, que veio a óbito após ser atingido por um cilindro de oxigênio enquanto estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Alair Mafra. A decisão judicial aponta falha no manuseio do equipamento por parte dos funcionários da unidade de saúde.

Conforme reportado pelo G1, a sentença concluiu que o acidente, ocorrido dentro da UPA, pode ter agravado o estado de saúde do paciente. O Instituto Médico Legal (IML) confirmou que o idoso, além de um quadro infeccioso na região abdominal, apresentava um hematoma no lado esquerdo da cabeça.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 60 mil, a ser paga a cinco familiares do pastor, considerando o sofrimento causado pelo incidente à vítima e seus parentes.

Relembre o Caso

Domingos deu entrada na UPA Alair Mafra no dia 27 de dezembro de 2024, com sintomas como febre e dificuldade respiratória.

O acidente ocorreu em 31 de dezembro, quando, ao ser levado para um exame de radiografia do tórax, um cilindro de oxigênio de 3 kg caiu sobre seu rosto. O impacto causou traumatismo cranioencefálico e um corte no supercílio.

A filha do pastor, em depoimento, relatou que, apesar dos exames realizados pela equipe médica após o acidente, o quadro de saúde do pai piorou, tanto em relação à infecção quanto ao trauma sofrido.

Após o incidente, o paciente foi transferido para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão, onde faleceu 12 dias depois.

A filha registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil (PC) e solicitou um exame cadavérico para apurar a causa da morte.

Domingos era pastor há mais de 20 anos na Igreja Pentecostal de Jerusalém Celestial e, apesar de ser técnico em eletrônica por formação, não exercia a profissão. Ele deixou esposa, cinco filhos e 15 netos.

O Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, que apenas expressou ainda não ter sido intimida da decisão.

