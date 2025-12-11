Como o Grupo TEK está redesenhando o mercado de tecnologia

Com soluções integradas, empresa aposta em inovação para impulsionar diferentes setores

Gabriella Licia - 11 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Neste ano, o Grupo Tek completa 20 anos de atuação no mercado brasileiro de tecnologia, consolidando-se como uma das empresas mais representativas do setor.

Fundado em 2005, em Anápolis (GO), por Leonardo Muniz, o grupo expandiu sua operação e hoje atende a mais de 4.300 cidades em todo o país, alcançando um total superior a 220 mil clientes.

Ao longo dessas duas décadas, a empresa diversificou seu portfólio e passou a oferecer soluções para diferentes segmentos, incluindo residências, condomínios, comércios, indústrias, projetos de smart cities e provedores de internet.

Atualmente, o Grupo Tek reúne serviços em áreas como Segurança Eletrônica, Controle de Acesso, Smart Home, Nobreaks, Rede Estruturada, Rede Wireless, Telecom, Material Elétrico, Iluminação, além de máquinas e ferramentas destinadas a profissionais e empresas.

Com sede matriz em Anápolis, o grupo conta hoje com cinco unidades: Goiânia, Brasília (Asa Norte e Taguatinga) e São Paulo, ampliando sua presença em importantes centros consumidores e logísticos.

Outro destaque é o catálogo de marcas representadas pelo Grupo Tek, composto por fabricantes líderes em seus segmentos, como TP-Link, Ubiquiti, MikroTik, NHS, Hikvision, Ezviz, Garen e JFL.

Completando duas décadas de mercado, o grupo projeta novos investimentos para os próximos anos, mantendo como prioridade a inovação e o desenvolvimento de soluções que atendam às novas demandas.