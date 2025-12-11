PRF descobre carga escondida em caminhão que ia para Anápolis e motorista é preso na BR-153

No veículo também estavam outros dois passageiros, sendo um deles adolescente de 17 anos

Augusto Araújo - 11 de dezembro de 2025

Comprimidos foram encontrados escondidos dentro de mochilas. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (11), cerca de 13 mil comprimidos de anfetaminas — popularmente conhecidos como “rebite” — durante a fiscalização de um caminhão na BR-153, em Porangatu.

A substância é frequentemente utilizada por motoristas profissionais para inibir o sono e manter longas jornadas ao volante, prática considerada crime.

O veículo, que seguia no sentido sul da rodovia, havia partido de Belém (PA) e tinha como destino final a cidade de Uberlândia (MG).

Segundo relato do condutor, de 37 anos, ele estava retornando sem carga após realizar a entrega de produtos alimentícios. No caminhão também viajavam dois passageiros, um adolescente de 17 anos e um homem de 45.

Durante a inspeção na cabine, os agentes encontraram diversas mochilas. Em uma delas, localizaram 15 cartelas de comprimidos de anfetamina.

A equipe decidiu então aprofundar a vistoria e, no compartimento de ferramentas, identificou dois pacotes envoltos em sacos plásticos contendo mais cartelas da substância. Somados, os volumes totalizavam 12.990 comprimidos.

Questionado, o motorista admitiu que transportava a droga de Araguaína (TO) para Anápolis e que receberia R$ 500 pelo serviço ilícito.

Ele também afirmou que os passageiros não tinham conhecimento do entorpecente e que o transporte havia sido oferecido por um colega caminhoneiro.

O condutor foi detido, e tanto o caminhão quanto o carregamento de anfetaminas foram encaminhados para a Polícia Civil (PC), que dará continuidade às investigações.

