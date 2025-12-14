Novela “interminável” do Jóquei Clube de Goiânia ganha novo capítulo após decisão da Justiça

Alto valor das dívidas contraídas pelo clube pode ser decisivo na aquisição dos imóveis pela Prefeitura

Natália Sezil - 14 de dezembro de 2025

Fachada do Jóquei Clube de Goiânia (Foto: Captura/Google Maps)

Após anos de abandono e vários meses de uma novela “interminável”, o Jóquei Clube de Goiânia parece estar cada vez mais próximo de ganhar uma nova destinação. Uma decisão recente da Justiça conferiu um novo capítulo à história.

O prefeito Sandro Mabel (UB) tem aventado, desde janeiro deste ano, a possibilidade de aquisição da estrutura por parte da Prefeitura. À época de uma das primeiras manifestações públicas sobre o assunto, ele comentou que poderiam, então, “tirar aquele equipamento horrível no meio da cidade, arrumá-lo e dar-lhe uma utilidade”.

Isso vinha sendo discutido em diversas oportunidades. Em abril, Mabel detalhou que planejava inserir o espaço no contexto de celebração da Art Déco e afirmou que o documento sobre a desapropriação já estava sendo revisado.

Agora, a juíza Raquel Rocha Lemos, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, acatou o pedido da Prefeitura de Goiânia e autorizou que o município assuma a posse dos imóveis antes pertencentes ao Jóquei Clube de Goiás.

A informação é do O Popular, que detalhou que a autorização depende de um depósito judicial prévio de R$ 55,4 milhões, o valor estimado do espaço.

A Administração Municipal passa a ter 30 dias para tomar a posse, mas planeja usar esse intervalo para fechar um acordo ou combinar a compensação de débitos do Jóquei, que somam R$ 50,6 milhões.

Detalhadamente, o clube teria dívidas de R$ 48,3 milhões referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), além de R$ 2,29 milhões em multas, custas e encargos. Descontados esses valores, a diferença em uma compensação seria de R$ 4,8 milhões.

A destinação da estrutura do antigo Jóquei Clube ainda não é certa. A lista de possíveis utilidades citadas por Mabel inclui um centro gastronômico, centro cultural, “palácio dos games” e um hub de inovação e tecnologia.

